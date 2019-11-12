Язык мой – друг или враг?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Первый национальный канал белорусского радио ежедневно в три часа передает новости ООН – о различных бедах человечества. 24 октября этого года (именно эта дата с 1945 г. считается днем создания ООН) одной из тем пятиминутного выпуска стал призыв ООН выступить против языка ненависти в Интернете. Так уж совпало? Однако давайте подумаем: а не в злых ли языках, которые, как известно, страшнее пистолета, начало всех бед?

Вначале было Слово… Язык выражает мысль, а за этим следует дело – доброе или мерзкое. Интернет – самое свободное и, очевидно, пока никем не контролируемое пространство СМИ. Но бесконтрольная свобода – это ведь не беспредельная демократия, а, пожалуй, очевидная анархия. Что эта дама вовсе не мать порядка – общеизвестно. В цивилизованном обществе торжествует Закон, который и должен защитить права человека, о которых так много пишут и говорят. А что происходит в Интернете? Практически каждый желающий может безнаказанно оскорбить, оболгать, унизить, обматерить кого угодно, вплоть до президента любой страны. Если вас кто-то начал поливать словесной грязью на улице, вы можете позвать стража порядка, затем обратиться в суд для защиты своей чести. А почему безнаказанно интернетовское хулиганство?

Еще один аспект – язык ненависти и грязи во Всемирной паутине далеко не безобиден. Потому это и встревожило ООН. К интернетовским фейкам уже как-то привыкли (до этого ведь существовали газетные утки). Хотя в таком потоке информации, где вместе с правдой выливается ушат грязи, клеветы и прочих нечистот, трудно отделить зерна от плевел, истину – от домыслов. В 19 веке грубые слова в своих опусах писатели заменяли многоточием… Интернет наводит на мысль о том, что теперь цивилизация ушла вперед, оставив культуру далеко позади себя.

Вы скажете: да, мы тоже против грубости и поливания грязью в социальных сетях, но приведите примеры. Боже упаси, неужели на хулиганство следует отвечать тем же? Зло не победишь злом. Чтобы уважали тебя, нужно уважать других. А за примерами далеко ходить не надо.

Просмотрите хотя бы недавнюю дискуссию об установке памятника Пушкину в Бресте – там кто во что горазд… В общем, неплохо, что люди начали вспоминать историю своей страны, ее видных деятелей. Но сколько выплеснуто безграмотных, оскорбительных, простите, глупых реплик! Пушкину от этого, конечно, ни холодно, ни жарко – он «памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа». А каково нам, якобы культурным людям, читать маразм на одном из сайтов…

Еще нужны примеры? Ежедневно и тонко, и грубо в новостях из разных источников поливают отнюдь не благовониями президентов: и американского, и российского, а уж белорусского никак не обходят. Спрашивается, по какому праву? Пусть свое слово скажет народ той страны, который избрал своего лидера. Нет же, кому-то неймется, в том числе и нашим доморощенным «демократам». Но какой позитив, какое благо могут принести народу те, кто упорно рвется сейчас в депутаты, а на следующий год будет также стремиться в президенты, если ничего другого не предлагает и, видимо, не знает, кроме слов «Долой!», «Импичмент» и т. п.? А начинать-то надо с себя, своих добрых дел, ну, хоть бы дерево посадить, а не рубить сплеча… Да, это мое сугубо личное субъективное мнение, кто-то будет не согласен, но я же выразился, полагаю, без оскорблений и грязи. Как прочитал в одной душеполезной книге, «вежливость – не слабость, хамство – не геройство».

А уж сколько в Интернете домыслов и нападок на политику той или иной страны! В том числе и по поводу интеграции Беларуси и России, независимости нашей страны. Казалось бы, куда уж больше близости, чем в так называемом Союзном государстве, – нет, кому-то подавай инкорпорацию (слово-то какое поганое, вроде как изнасилование, только всего народа, страны). Да если мы братья, зачем же нам стремиться отнять квартиру друг у друга? И зачем возмущаться многовекторной политикой нашей страны, ведь ваша страна имеет такие же права, и если вы братья и друзья, радоваться надо, что самая дружественная вам страна и ее лидер ищут пути дальнейшего развития, чтобы никто нас не упрекал, мол, мы вас кормим… Без своих энергоносителей приходится крутиться, вы хоть посочувствуйте по-братски. А кто-то упорно и ехидно измывается в тех же сетях: все, в Беларуси крах, без нас не проживет. Так давайте жить и дальше вместе, дружно, но без радости по тому случаю, что у соседа корова издохла…

И уж настоящий беспредел, на мой взгляд, в украинских соцсетях, где, казалось бы, так нужны мир, доброжелательность, ведь и так беда, и этот пожар гражданской войны призывом к насилию только раздуешь. Вот две дамочки, сидя в теплых квартирах и попивая кофе, облагают бранными словесами и поливают прочей словесной грязью недавно избранного президента Украины за то, что он резко разговаривал с теми патриотами, которые не хотели выполнять приказ о разведении сил. А вам, милые украинки, так и хочется, чтобы и дальше убивали людей в Донбассе, и нет другого пути решения проблемы, кроме как убийство? Да вы не красуйтесь на экране, а езжайте туда, где стреляют, помогите раненым. Вот это будет патриотизм, а не ругань с экрана в ответ на якобы грубость президента. Вы-то чем лучше, ругаясь на весь мир через Интернет, а не где-то там в окопе… Кстати, появилось сообщение о том, что Генпрокуратура Украины возбудила против этих двух дам уголовное дело за публичный призыв к убийству человека и свержению государственной власти.

Не позволяй своему языку опережать мысли, советуют мудрые. Любить ближнего, уважать права, не судить других призывают нас не только Библия и другие священные книги; всех граждан, включая атеистов, конституции любой страны обязывают соблюдать законы, никого не оскорблять и не нарушать прав других людей. Интернета, похоже, это цивилизованное требование пока не коснулось. Каковы последствия? Не весьма радужные, коль уж в ООН бьют тревогу. И не только за державу в целом – прежде всего за наше будущее, за детей обидно. Чему их научит беспредел в Интернете?

Георгий ПАРАФЕНЮК,

г.Каменец.

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