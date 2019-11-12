В школе №2 Каменца выбрали «Мини-мисс Золотую осень-2019»

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Если вы спросите, есть ли талантливые дети в школах? Мы с уверенностью можем ответить, что в СШ №2 Каменца, они точно есть. И у нас есть доказательства!





Так, 5 ноября, несмотря на то, что в школе осенние каникулы, в актовом зале было многолюдно, а причиной стало проведение конкурса «Мини-мисс Золотая осень-2019». 8 девочек, которые являются учащимися 3-4 классов, проходили различные испытания в следующих конкурсах: «Визитная карточка», творческий конкурс «Минута славы», «Интеллектуальный конкурс», «Хозяюшка» и «Осеннее дефиле».





Участницы доказали, что они не только красивы, обаятельны, умны, умеют держаться на сцене, но и талантливы: поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах… Жюри отметило, что конкурс уже стал традиционным, но подготовка к нему с каждым годом всё серьёзнее, поэтому оценивать участниц было крайне тяжело, ведь каждая из девочек была достойна звания «Мини-мисс Золотая осень-2019».





Тем не менее, почетного звания была удостоена учащаяся 4 «Б» класса Екатерина Данилюк, а «Вице-мини-мисс Золотая осень-2019» ̶ Елизавета Моисеенко. Анастасия Новик стала победительницей в номинации «Мисс Фантазия», Варвара Шестёркина – «Мисс Талант», Ангелина Мороз – «Мисс Очарование», Мария Михаевич – «Мисс Артистичность», Анастасия Тукало – «Мисс Улыбка», Елизавета Сипайло – «Мисс Оригинальность». Победу в номинации «Мисс Зрительских симпатий» завоевала Анастасия Тукало, учащаяся 4 «А» класса.

Все участницы были награждены грамотами, сувенирами. Безусловно, важную поддержку участницам оказали зрители-болельщики: одноклассники, учителя, родители, бабушки и дедушки. Зрители также активно участвовали: отгадывали загадки, танцевали и поддерживали участниц шарами, плакатами и громкими аплодисментами.





Хочется отметить, что благодаря сплоченной работе родителей, классных руководителей, одноклассников при подготовке и, оказывая поддержку участницам, у нас получилось яркое и запоминающееся мероприятие, которое помогло создать хорошее настроение и выявить настоящие таланты!

Анастасия КАРПЫЗА,

учащаяся 11 класса СШ №2 Каменца.