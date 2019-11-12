Редкий случай: житель Китая 20 лет прожил с зубом в носу

Источник материала: Tut.by

Житель Китая 20 лет прожил с зубом в носу. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Heilongjiang TV .



Кадр из видео Heilongjiang TV

Как сообщают китайские СМИ, на прошлой неделе 30-летний житель Харбина попал в больницу из-за проблем с дыханием: на протяжении трех месяцев у него был сильно заложен нос, и он жаловался на постоянный запах гниения. К удивлению врачей, они обнаружили в ноздре пациента вполне прижившийся зуб в сантиметр длиной. Конечно, инородное тело тут же удалили.

Это довольно редкое явление: зуб в ноздре встречается у 0,1−1% населения. Причем люди даже могут его не замечать. Эксперты сказали, что с 1959 по 2008 год в медицинских журналах было зарегистрировано только 23 подобных случая.

Позже мужчина вспомнил, что 20 лет назад, в 1999 году он упал с третьего этажа торгового центра. Он тогда выбил себе два зуба, и ему наложили около 60 швов на лицо. Наиболее вероятно, что один из тех зубов попал ему в ноздрю и прижился. Мужчина даже не замечал его, пока серьезно не простудился.

Сообщается, что пациент выздоравливает и вскоре будет выписан из больницы.