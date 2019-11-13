Лицензирование охранной деятельности. Что изменилось?

Источник материала: Клiч Радзiмы

Вопрос лицензирования охранной деятельности затрагивает повседненую работу множества крупных организаций. С октября

нынешнего года вступили в силу изменения в действующем законодательстве, внесенные Указом Президента от 02.09.2019 № 326 «О совершенствовании лицензирования».

Поскольку данную сферу курирует МВД, субъекты хозяйствования очень внимательно отнеслись к позиции этого силового ведомства в части трактования нового нормативного акта и планируемой правоприменительной практики.

Их озвучил Начальник Шарковщинского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь Василий Васильевич Морозов.

— «Василий Васильевич, какие произошли изменения в регулировании осуществления охранной деятельности?»

— С 1 октября 2019 года вступила в силу основная часть изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010г. №450 «О лицензировании отдельных видов деятельности», внесенных Указом Президента Республики Беларусь от 2 сентября 2019 года №326 «О совершенствовании лицензирования».

С 1 октября 2019 года отменено лицензирование отдельных видов Деятельности, среди которых охрана юридическим лицом своих работников и имущества, а лицензирование в части проектирования, монтажа, наладки и технического обслуживания средств и систем охраны сохранилось, как и прежде.

— «То есть полная свобода действий и можно охранять ведомственной охраной объекты (имущество) без каких-либо ограничений?»

— Хочу обратить внимание, что организационные и правовые основы охранной деятельности, отношения с сфере охранной деятельности остались неизменными. На практике это означает, что условия и правила, а так же ограничения при осуществлении охранной деятельности закреплены в Законе Республики Беларусь от 8 ноября 2006г. «Об охранной деятельности в Республике Беларусь», Указе Президента Республики Беларусь от 25 октября 2007г. №534 «О мерах по совершенствованию охранной деятельности» и ряде нормативных правовых актов, и отмена лицензирования охранной деятельности не освобождает от необходимости их соблюдения.

Оказание услуг в сфере охранной деятельности, охрана общественного порядка юридическими лицами, не уполномоченными на то законодательными актами, по-прежнему будут запрещены.

— «А как же контроль за всем этим?»

— Будут проводиться мероприятия технического (технологического, поверочного) характера 1 раз в 3 года по каждому юридическому лицу, имеющем ведомственную охрану, независимо, имело данное юридическое лицо лицензию или нет и они уже разрешены с 1 октября т.г.. По результатам проведения данной формы контроля в случае выявления на объектах либо территории субъекта нарушений, ему выносится предписание об их устранении в установленный срок.

— «И не наказываете?»

— Меры ответственности не применяются, но при условии, что субъект в указанный срок устранит нарушения, письменно сообщит об этом в контролирующий орган и предоставит возможность удостовериться на месте в устранении нарушений.

— «А если нарушения не устранены?»

— Если выявленные нарушения не были устранены, либо при выявлении повторных нарушений, а так же выявлении нарушений, устранение которых невозможно, меры ответственности применяются в порядке, установленном законодательством.

— «Существует ли документ, где можно посмотреть нюансы проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера в сфере охранной деятельности?»

— Вопросы оценки соблюдения организациями условий и правил осуществления охранной деятельности, ограничений в сфере охранной деятельности будут решаться в рамках исполнения постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 4 апреля 2019г. №94 «О порядке осуществления мероприятий технического (технологического, поверочного) характера».

— «Иными словами, требования и ограничения сохраняются? Отсутствие судимости у охранников и сторожей, медицинских ограничений, наличие у них жетонов и удостоверений, соблюдение прав и обязанностей, согласование формы одежды и т.д. — это все актуально?»

— Актуально. И с отменой лицензирования охранной деятельности акцент в данном вопросе еще больше переносится на руководителей организаций, имеющих ведомственную охрану. Именно на них и подчиненных им начальников подразделений охраны возлагается ответственность за соблюдение установленных требований и ограничений. Практика показывает, что ведомственные сторожа иногда могут позволить себе прийти на дежурство «под хмельком», спать либо вовсе отсутствовать на рабочем месте. Кстати, напомню, что Глубокский отдел Департамента охраны готов оказать помощь в вопросах изучения добросовестности работы сторожевого состава- возможно заключение договоров на физический или технический мониторинг осуществления охраны объектов ведомственной охраной и с большинством юридических лиц в городе, имеющих ведомственную охрану, они у нас уже заключены и это правильно.

Хочу отметить, что в УО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Департамента охраны МВД Республики Беларусь на постоянной основе проводятся обучающие курсы для работников организаций, осуществляющих охрану принадлежащих объектов (имущества), проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание средств и систем охраны (официальный сайт Центра Департамента охраны www.centr .ohrana. gov.вy).

С. ЦЫРКИН,

старший инспектор-инженер Шарковщинского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь.