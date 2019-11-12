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Працягваецца датэрміновае галасаванне. (Германавіцкі ўчастак для галасавання № 72)

13.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Працягваецца датэрміновае галасаванне. (Германавіцкі ўчастак для галасавання № 72)Фота Сяргея РАЙЧОНКА.Працягваецца датэрміновае галасаванне. (Германавіцкі ўчастак для галасавання № 72)

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« Сегодня началось досрочное голосование
У першы дзень датэрміновага галасавання яўка выбаршчыкаў склала 4,69 працэнта »
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