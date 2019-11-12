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Молодежная акция «#яприду» проходит в Витебске во время досрочного голосования на выборах депутатов

13.11.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Молодежная акция «#яприду» проходит в Витебске во время досрочного голосования на выборах депутатов
Белорусский республиканский союз молодежи в дни досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва проводит молодежную эстафету "#яприду", направленную на повышение электоральной активности молодых избирателей, голосующих впервые. Одним из мероприятий эстафеты стал селфи-конкурс "#молодежьголосует".

В Витебской ветеринарной академии во время акции раздавали наклейки на телефоны с логотипом "#яприду" и яблоки с красно-зеленой ленточкой.

На снимке: во время акции.

 
 
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Белорусский республиканский союз молодежи в дни досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва...
 
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