Молодежная акция «#яприду» проходит в Витебске во время досрочного голосования на выборах депутатов

Источник материала: Герой працы



Белорусский республиканский союз молодежи в дни досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва проводит молодежную эстафету "#яприду", направленную на повышение электоральной активности молодых избирателей, голосующих впервые. Одним из мероприятий эстафеты стал селфи-конкурс "#молодежьголосует".

В Витебской ветеринарной академии во время акции раздавали наклейки на телефоны с логотипом "#яприду" и яблоки с красно-зеленой ленточкой.

На снимке: во время акции.