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Молодежная акция «#яприду» проходит в Витебске во время досрочного голосования на выборах депутатов
13.11.2019 — Разное | Герой працы
Источник материала: Герой працы
В Витебской ветеринарной академии во время акции раздавали наклейки на телефоны с логотипом "#яприду" и яблоки с красно-зеленой ленточкой.
На снимке: во время акции.
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Белорусский республиканский союз молодежи в дни досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва...
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