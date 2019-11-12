МАРТ предлагает стимулировать нарушителей на сотрудничество в антимонопольных расследованиях

Источник материала: Ежедневник





Министерство антимонопольного регулирования и торговли выступает за освобождение нарушителей от ответственности при их сотрудничестве в антимонопольных расследованиях.

"На мой взгляд, было бы полезно применить в практике антимонопольного органа инструмент снижения или освобождения от ответственности при сотрудничестве с антимонопольным органом. К сожалению, такой практики у нас нет, хотя, исходя из опыта, мы видим, что такой механизм способствовал бы более качественному и оперативному проведению антимонопольных расследований и сбору соответствующей доказательной базы", - сообщил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

Первый замминистра напомнил, что в 2018 году был принят в новой редакции закон о противодействии монополистической деятельности. Законом введен инструмент "мягкого права" - возможность вынести предупреждение и предостережение. С момента вступления в силу редакции закона вынесено более 60 предупреждений, из них более 40 - органам госуправления и 20 - хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение на рынке, пишет БЕЛТА.

"Самое главное, на наш взгляд, не наказание, а устранение искажений на рынке и восстановление конкуренции, на что и направлены инструменты "мягкого права", - подчеркнул Иван Вежновец.