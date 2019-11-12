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В нашей маленькой стране всем хорошо - тебе и мне!

13.11.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

На осенних каникулах распахнул свои двери лагерь "Поезд здоровья" с лагерной сменой "Оранжевая осень" на базе Жемыславльского д/с - БШ. Смена прошла под девизом:

"В нашей маленькой стране
Всем хорошо - тебе и мне!
Смеяться, верить и дружить.
Нам хорошо всем вместе жить!"

В нашей маленькой стране всем хорошо - тебе и мне!

В нашей маленькой стране всем хорошо - тебе и мне!

Во время работы лагеря ребятам было предложено стать участниками увлекательного путешествия, где каждый день открывал детям что-то новое и интересное. Каждый ребенок смог поучаствовать в различных мероприятиях творческой или интеллектуальной направленности, спортивных состязаниях. За победу или активное участие воспитанник получал листочки определенного цвета.
Главной целью лагеря было развлечь и оздоровить детей. На протяжении 6 дней царила доброжелательная атмосфера. Для наших маленьких "красочек" была разработана увлекательная, насыщенная программа: подвижные игры на свежем воздухе, спортивные соревнования, минутки здоровья, конкурсы рисунков (игра-викторина "В гостях у сказки", спортландия "Ловкие и смелые", конкурс рисунков "Все дети на свете - мои друзья", игровая программа "Вежливость и доброта"…), экскурсии по памятным местам малой родины.
Во время конкурса рисунков ребята освежили в памяти правила дорожного движения. Содержательным было виртуальное путешествие "Мой Гродно". Ребята много узнали интересного об истории нашего областного центра и развитии города в настоящее время.
Яркие впечатления остались у детей после обзорной экскурсия по г. Ивье, а также посещения музея национальных культур и батлейки. Эмоции " лились через край".
Работа пришкольного лагеря невозможна без слаженной и хорошо организованной работы всех ее участников. Опытные педагоги старались сделать каждый день смены захватывающим и интересным. Творческими заданиями и конкурсами занимали ребят Марина Збигневна Ярошко, Мария Иосифовна Новаш, Мария Викторовна Юралевич и Галина Станиславовна Молоховская. Любители активного отдыха Степан Иванович Рафалович и Олег Михайлович Иглицкий заботились о физическом развитии воспитанников. Благодаря повару Валентине Михайловне Волконоцкой, кладовщику Ольге Станиславовне Мацкевич, кухонному работнику Инне Степановне Авижич: завтрак, обед и полдник в лагере были питательными и вкусными. За здоровьем и самочувствием ребят неустанно следила медицинский работник Алла Владимировна Гражинская.
Каникулы прошли для ребят с пользой для дела. Отдохнувшие, набравшиеся сил, положительных эмоций ребята снова продолжат свой путь по дороге знаний. Удачи вам, ребята!

Г. Яцкевич,
директор дневного оздоровительного лагеря "Поезд здоровья", смена "Оранжевая осень".

 
Теги: Гродно
 
 
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На осенних каникулах распахнул свои двери лагерь "Поезд здоровья" с лагерной сменой "Оранжевая осень" на базе Жемыславльского д/с - БШ. Смена прошла под девизом: ...
 
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