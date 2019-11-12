Источник материала: Ивьевский край

На осенних каникулах распахнул свои двери лагерь "Поезд здоровья" с лагерной сменой "Оранжевая осень" на базе Жемыславльского д/с - БШ. Смена прошла под девизом:

"В нашей маленькой стране

Всем хорошо - тебе и мне!

Смеяться, верить и дружить.

Нам хорошо всем вместе жить!"









Во время работы лагеря ребятам было предложено стать участниками увлекательного путешествия, где каждый день открывал детям что-то новое и интересное. Каждый ребенок смог поучаствовать в различных мероприятиях творческой или интеллектуальной направленности, спортивных состязаниях. За победу или активное участие воспитанник получал листочки определенного цвета.

Главной целью лагеря было развлечь и оздоровить детей. На протяжении 6 дней царила доброжелательная атмосфера. Для наших маленьких "красочек" была разработана увлекательная, насыщенная программа: подвижные игры на свежем воздухе, спортивные соревнования, минутки здоровья, конкурсы рисунков (игра-викторина "В гостях у сказки", спортландия "Ловкие и смелые", конкурс рисунков "Все дети на свете - мои друзья", игровая программа "Вежливость и доброта"…), экскурсии по памятным местам малой родины.

Во время конкурса рисунков ребята освежили в памяти правила дорожного движения. Содержательным было виртуальное путешествие "Мой Гродно". Ребята много узнали интересного об истории нашего областного центра и развитии города в настоящее время.

Яркие впечатления остались у детей после обзорной экскурсия по г. Ивье, а также посещения музея национальных культур и батлейки. Эмоции " лились через край".

Работа пришкольного лагеря невозможна без слаженной и хорошо организованной работы всех ее участников. Опытные педагоги старались сделать каждый день смены захватывающим и интересным. Творческими заданиями и конкурсами занимали ребят Марина Збигневна Ярошко, Мария Иосифовна Новаш, Мария Викторовна Юралевич и Галина Станиславовна Молоховская. Любители активного отдыха Степан Иванович Рафалович и Олег Михайлович Иглицкий заботились о физическом развитии воспитанников. Благодаря повару Валентине Михайловне Волконоцкой, кладовщику Ольге Станиславовне Мацкевич, кухонному работнику Инне Степановне Авижич: завтрак, обед и полдник в лагере были питательными и вкусными. За здоровьем и самочувствием ребят неустанно следила медицинский работник Алла Владимировна Гражинская.

Каникулы прошли для ребят с пользой для дела. Отдохнувшие, набравшиеся сил, положительных эмоций ребята снова продолжат свой путь по дороге знаний. Удачи вам, ребята!

Г. Яцкевич,

директор дневного оздоровительного лагеря "Поезд здоровья", смена "Оранжевая осень".