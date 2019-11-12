Выпускники горецкой стартап-школы продали лампу за 50 рублей

Источник материала: Горецкий вестник

В начале ноября в горецком бизнес-инкубаторе Start-Up прошел своеобразный выпускной, так называемый Demo-day. Его выпускники представили свои проекты в виде коротких 6-минутных питчей перед 10 инвесторами и экспертами.





В составе экспертов были как горецкие бизнесмены Андрей Сидоренко, Евгений Федорович, Антон Коваленко, так и начальник управления Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей (Минск) Иван Широков, заместитель начальника управления по экономике райисполкома Андрей Пономарев, директор «Технопарка» Белорусско-Российского университета Любовь Климович, руководитель бизнес-школы в Могилеве Анна Горюнова.





Эксперты не только задавали вопросы, но и давали полезные рекомендации, как улучшить проекты, чтобы свои бизнес-идеи стартаперы могли побыстрее реализовать на практике и получить прибыль. Модератором мероприятия был Константин Журавский (Минск). По его мнению, семь молодежных проектов из такого небольшого городка, как Горки, — это большое достижение стартап-школы.





Первое место завоевал проект «Lamp ideas», который никого не оставил равнодушным и принес его создателям Богдану Гудову, работнику ЧУПП «Прометей», и художнику-преподавателю Алине Митрахович первую коммерциализацию от инвесторов. Ребята презентовали творческую мастерскую, в которую жители района смогут приходить семьями или коллективами на корпоративы, чтобы выплеснуть свою творческую энергию на холсте.









Во время аукциона, проведенного на мероприятии, стоимость сделанной ребятами лампы возросла почти в два раза, с 35 до 50 рублей, которые заплатил директор ОАО «Мясная карта» Антон Коваленко.

А можно было бы продать еще дороже, за 200-300 долларов, подчеркнул Константин Журавский, если бы эта работа была выставлена на интернет-площадке «Амазон». Работы хенд-мейд очень ценятся на Западе.













Вторым стал проект «Автомойки», которую презентовали Александр Арабей и Анна. Ее преимущество —круглосуточная работа по принципу самообслуживания 7 дней в неделю и привлекательная стоимость в 5 рублей за 10 минут услуги. Это в полтора-два раза ниже по сравнению с обычными. Целевая аудитория такой автомойки рассчитана на людей с невысокими доходами, а также тех, кто не хочет доверять свой автомобиль в руки посторонних.





«Бронза» в активе второкурсника Алексея Смоленцева и первокурсницы Александры Свитич из факультета бухгалтерского учета БГСХА. Их социально-профориентационный проект «Фабрика выбора» поможет решить проблемы абитуриентов, которые не определились, кем быть. Погрузиться в реалии будущей профессии они смогут с помощью квестов на компьютере и специальных очков. Пока таким образом представлены специальности физико-математического и химико-биологического профилей.





Специальным дипломом отмечен проект Константина Жевнеровича по созданию тату-салона.





По словам Андрея Пономарева, все представленные проекты очень интересны и могут быть успешно реализованы в Горках. Та же автомойка в автопарке была в свое время открыта по инициативе райисполкома. Сегодня, благодаря государственно-частному партнерству, появились возможности для дополнительных сервисов.









Координатор проекта ОСИБ Виктория Ляхова дала высокую оценку увиденного в Горках: «Мы создаем устойчивую инфраструктуру развития малого бизнеса в Беларуси. Открываем стартап-школы, практическим продолжением которых является акселерационная программа. В результате создаются проекты с проработанным маркетинговым планом и финансовыми моделями. Все эти цели в Горках в полном объеме были достигнуты. У студентов и жителей района есть все возможности себя реализовать в предпринимательстве».

Предприниматель Андрей Сидоренко посоветовал ребятам не бросать дело на полпути, если не получается, а всегда доводить начатое до конца.





Константин Журавский рассказал, чем бизнес-инкубатор выгоден будущим предпринимателям, и дал три лайфхака стартаперам.

«Открытие в Горках бизнес-инкубатора — это большое достижение. Десять лет назад о таком можно было только мечтать. Когда мы начинали предпринимательство, у нас даже в перспективе этого не было. Здесь все сделано очень красиво и качественно. Сюда можно вечером прийти, поработать, встретиться с инвесторами, есть вайфай, помещения для переговоров.

У ребят, которые сегодня здесь выступали, достаточно интересные бизнес-идеи, которые заинтересовали экспертов и инвесторов. Они получили качественную поддержку на старте, возможность поговорить с учредителями компаний, директорами, менторами, экспертами, представителями власти. Казалось бы, все проекты очень простые, но они же и более прибыльные. Чем проще, чем выше доход. Ребята, которые предложили виар-туры, установив в общежитиях аппараты для приобретения продуктов питания, пользующихся спросом среди студентов, могут уже сейчас зарабатывать деньги».





«Стартап — это временная организация по поиску работающих бизнес-моделей. Сейчас тенденция такова, что необязательно он должен сразу зарабатывать деньги. Я рекомендую тем, кто задумывается об этом, в первую очередь пробовать. И чем раньше вы начнете, тем лучше. Бизнес очень редко делается с первой попытки. Сначала следует череда неудачных опытов. Поэтому если вы начнете раньше и будете ошибаться больше, в какой-то момент вы дойдете до успешного бизнеса. Всегда и везде надо успевать выступать и презентовать свои идеи и проекты».





«Сегодня здесь были 10 экспертов, час работы каждого из них стоит больших денег. Отдельным преимуществом является тот факт, что в качестве эксперта присутствовал представитель райисполкома. Если вы приходите на такие мероприятия, все свои вопросы можете решить, не потратив времени и денег. И последний совет стартаперам, не жалеть денег собственных, инвестируйте в свое обучение, имидж, развитие. Сделайте визитки».





Елена Агейчик

Фото Константина Жевнеровича