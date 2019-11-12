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За один вечер на Гомельщине сбили троих пешеходов

13.11.2019 15:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельской области за один вечер 12 ноября сбили троих пешеходов, все они в больницах. Подробности сообщили в ГАИ.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Примерно в 18.15 на улице Междугородней в Гомеле 76-летний водитель Ford Galaxy не пропустил на пешеходном переходе 67-летнюю женщину. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

В это же время в Калинковичах в больницу везли еще одну пострадавшую в ДТП. На улице Советской 53-летняя женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода — и ее сбил 19-летний бесправник на Ford Sierra.

А спустя четыре часа здесь же произошло новое ДТП с участием пешехода. 30-летний водитель Mercedes-Benz на улице Ильича наехал на 51-летнего пешехода, который, по предварительной информации, переходил дорогу вне зебры без фликеров. С серьезными травмами мужчину доставили в больницу.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомельской области вечером 12 ноября сбили троих пешеходов, все они в больницах.
 
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