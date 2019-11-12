В Беларусь из России прибыли первые истребители Су-30СМ. Рассказываем, что это за самолеты

Источник материала: Tut.by

Буквально несколько минут назад в Барановичах приземлились первые два истребителя Су-30СМ. Об этом сообщило Министерство обороны Республики Беларусь. Самолеты прилетели из Иркутска, в будущем будут поставлены еще десять штук, и общее количество самолетов достигнет двенадцати. 42.TUT.BY рассказывает, что известно об этих истребителях.

Когда Россия и Беларусь договорились о поставках Су-30СМ? Контракт на поставку 12 истребителей был заключен между Россией и Беларусью 20 июня 2017 года. Он стал самым крупным разовым контрактом между двумя странами по поставке российских вооружений — до этого мы получали только учебные самолеты и зенитно-ракетные комплексы. Общая сумма контракта определена в 600 миллионов долларов, то есть каждый самолет обойдется в 50 млн. Истребители производит российская корпорация «Иркут».

Что такое Су-30СМ? Это современный самолет? Да. Ничего более современного нет ни в линейке Су-30, ни в ВВС Беларуси. Созданный на основе удачнейшего Су-27, первый полет самолет совершил в 2012 году, и с тех пор активно поставлялся в основном в российские военно-космические силы. Су-30СМ относится к поколению 4+ и предназначен для завоевания господства в воздухе. «4+» — значит, самолет уже превышает по своим возможностям истребители четвертого поколения, но до пятого не дотягивает. Самолеты четвертого поколения в ВВС Беларуси есть — это знаменитые МиГ-29. Другим таким советским истребителем является Су-27, но в Беларуси они есть только на хранении: эксплуатация влетает в копейку, и в свое время ВВС РБ добровольно отказались от их использования. Истребитель может нести различное вооружение — несмотря на то, что он называется «самолетом завоевания господства в воздухе», Су-30СМ может поражать и наземные цели. Управляемые ракеты для воздушного боя на средних или коротких дистанциях, неуправляемые ракетные снаряды или авиабомбы — брать на борт самолет может до 8 тонн вооружения. Электронная начинка Су-30М сделана на основе «открытой архитектуры борта», то есть в нее просто интегрировать новые системы как отечественного, так и зарубежного производства. Это очень неплохо, учитывая, что даже самые современные советские истребители всегда отличались отсталой электроникой. Су-30СМ оснащается двигателями с управляемым вектором тяги, что обеспечивает самолету сверхманевренность — по этому показателю с ним не могут сравниться даже самолеты пятого поколения. Отстает он в другом — никаких технологий малозаметности Су-30СМ не положено. Единственный «инструмент» его защиты — это системы радиолокационной борьбы, позволяющие подавлять вражеские радары. Насколько равным противником может быть такой самолет против истребителей-«невидимок», таких, как американские F-22 и F-35 — вопрос открытый, учебные бои не проводились никогда, и любые прикидки по вопросу более или менее безосновательны.

Су-30СМ поставляются только Беларуси? Нет. Ранее 12 таких самолетов уже были поставлены Казахстану, а для российских ВКС заказано больше сотни. Таким образом, Беларусь становится третьей страной, имеющей на вооружении такие истребители — четвертой, если ничего не изменится, станет Армения. Кроме того, Су-30СМ представляет собой модернизацию модели Су-30МКИ, поставляемого Индии («МКИ» означает «модернизированный коммерческий индийский»). Эти модели отличаются, но незначительно. А еще такие самолеты поставлялись в Алжир и Малайзию.

Есть ли в Европе более современные боевые самолеты? Безусловно. Ряд европейских стран не стал рассчитывать на создание собственных современных самолетов и предпочел закупить американские F-35. Так, именно эти истребители пятого поколения составят авиагруппу новейшего британского авианосца «Queen Elizabeth». Кроме Великобритании, F-35 имеются у Италии и Норвегии, возможна поставка их и в другие европейские страны. Очень хочет самолеты пятого поколения Польша, но этот вопрос пока не решен. Хотя степень превосходства пятого поколения над 4+ пока неясна, утверждать, что Су-30СМ гарантированно будет лучше малозаметных самолетов, было бы слишком смело. Что касается самолетов европейской разработки, то к поколению 4+ сегодня относятся поздние модификации самолета Eurofighter Typhoon — он стоит на вооружении в Германии, Австрии и некоторых других странах. Также к 4+ можно отнести французский Dassault Rafale (к примеру, Индия, у которой на вооружении больше 200 Су-30МКИ, многие годы добивалась права закупить эти самолеты и наконец преуспела ). Словом, никаким супероружием белорусские Cу-30СМ не станут, тем более, что их будет поставлено всего 12. Хотя американское издание уже назвало эти самолеты «самыми тяжелыми в Европе» и предположило, что противостоять им смогут только американские F-22 — но это не более чем предположение.

Станут ли ВВС Беларуси намного сильнее и насколько нашей стране необходимы именно Су-30СМ? По мнению военного эксперта Андрея Поротникова, здесь возможны два варианта — либо уже существующие две эскадрильи на МиГ-29 будут сохранены, и к ним добавится третья — на Су-30СМ, либо одну из эскадрилий переведут на новые самолеты. Судя по всему, второй вариант более возможен, так как ранее военное руководство заявляло, что планируется не увеличивать авиацию количественно, но переводить ее на более современные платформы. Насколько возрастет боевая эффективность ВВС Беларуси — зависит от того, какое именно авиационное вооружение будет поставляться для Су-30СМ, а это пока точно неизвестно. То, что стране необходимы именно Су-30СМ — также не факт, заявил эксперт. В предыдущие годы, если посмотреть на программу военно-технического сотрудничества РФ и РБ, планировалось обновлять ВВС Беларуси не самолетами ОКБ Сухого, а модернизированными МиГ-29. В условиях, когда военный бюджет Беларуси не располагает лишними средствами, логичнее было бы использовать более дешевый в эксплуатации «МиГ». Однако в последние годы речь пошла чего о поставках «Су-30СМ». Андрей Поротников также считает, что здесь не исключен и лоббизм российской корпорации, чтобы загрузить производственные мощности в условиях сокращения оборонного заказа для ВКС России. В какую сумму обошелся контракт и «за чей счет банкет» — будет точно известно, когда в середине следующего года будут опубликованы цифры исполнения бюджета за 2019 год. Не исключено, что речь идет о льготных условиях поставки самолетов — рассрочка, варианты с финансовым лизингом и так далее.