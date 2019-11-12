Букмекеры подозревают, что матч между «Могилевом» и «Динамо-Молодечно» мог быть договорным

Источник материала: Tut.by

Букмекеры, зрители и спортивные обозреватели считают, что вчерашний матч чемпионата Беларуси по хоккею между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом» был, как минимум, странным, а, возможно, и договорным. Ресурс tribuna.com подробно разбирает почему.



Фрагмент матча «Могилев» — «Динамо-Молодечно»

Выиграть после того, как «горели» 1:5

Во вторник вечером в Молодечно прошел матч регулярного чемпионата экстралиги, в котором местная команда принимала «Могилев». Хозяева — «Динамо-Молодечно» — были безусловным фаворитом поединка. Команда, которая наряду с «Юностью» является фарм-клубом минского «Динамо», идет четвертой в лиге и считается крепким середняком.

«Могилев», наоборот, барахтается в низу таблицы, где борется с «Лидой» за предпоследнее — седьмое — место. Перед вторничным выездом «львы» собрали серию из восьми неудачных матчей кряду, а в основное время побеждали аж два месяцев назад.

«Динамо-Молодечно» играло практически оптимальным составом. Из значимых бойцов отсутствовал только российский нападающий Герман Нестеров, однако и без него хозяева уже к 26-й минуте вели 5:1. По 1+1 на свой счет записали спущенный из флагманского «Динамо» Никита Феоктистов и Станислав Кучкин.

Однако в третьем периоде, начинавшемся со счета 5:2, все перевернулось с ног на голову. За 20 минут «Могилев» забросил четыре безответные шайбы. Разница бросков не может не впечатлять — 17:2 в пользу явного аутсайдера.

Две заключительные шайбы гости провели так. На 52-й минуте экс-динамовец Никита Устиненко, выступающий за Молодечно, почему-то рванул в сторону от устремившегося к воротам могилевчанина Александра Козинова. Только заложив крюк, защитник приступил к исполнению обязанностей. Вратарь справился с броском, но вторым темпом шайбу добил Виктор Андрущенко, которого без особого рвения сопровождал Александр Сырей.

Решающую шайбу «Могилев» забросил за 2:42 до финальной сирены. Голевой пас на Артема Шапиро был сделан сразу через трех динамовцев, шайба прошла каким-то чудом. Сырей вновь находился рядом с бьющим и вновь помешать не сумел.



Фото: hockey.by

Странная замена и возмущение зрителей

813 зрителей в Ледовом дворце настолько удивились происходящему, что некоторые из них начали свистеть и кричать «Позор!» в адрес своей команды. Паблик «Динамо-Молодечно» во «Вконтакте» в итоге закрыл комментарии к посту с результатом встречи.

При счете 5:1 во втором периоде Молодечно поменяло голкипера — место россиянина Алексея Иванова занял Никита Толопило, две недели назад игравший за «Динамо» в КХЛ против «Салавата Юлаева». Гостям понадобилось менее четырех минут, чтобы забросить бэкапу.

Самое интересное началось после второго перерыва. Толопило вышел на лед, а Иванов в это время уверенным шагом двигался к скамейке, чтобы занять там место запасного. Но еще до старта заключительного периода Никита неожиданно поехал обратно к бортику. После небольшого разговора с кем-то из тренеров и Ивановым последний тоже вышел на лед и по итогу занял место в рамке. Больше Толопило в матче участия не принимал.

Котировки у букмекеров на этот матч тоже были удивительными

Рассмотрим движение котировок на примере крупной конторы Pinnacle. Прием ставок на матч букмекер начал в районе пяти утра 12 ноября со следующими коэффициентами:

победа «Динамо-Молодечно» в основное время — 1.30

ничья — 5.12

победа «Могилева» в основное время — 7.05

Очевидно, что шансы гостей на успех считались мизерными.

Однако с приближением к началу матча коэффициенты менялись вопреки здравому смыслу. За полтора часа до игры котировка на победу Молодечно уже стояла в районе 2.20.

Любой, кто хоть когда-то делал ставки, скажет, что это нереальный рост коэффициента на явного фаворита. На успех «Могилева» тоже давали около 2.20. За 20 минут до начала матча контора понизила коэффициент на победу гостей до 1.68!

Отметим, что большинство мировых букмекеров вообще приостановило прием ставок на матч в Молодечно.





Рост и падение коэффициентов происходили при отсутствии каких-либо новостей о кадровых изменениях в командах, способных повлиять на расклад сил перед игрой.

Что говорят сами букмекеры

По мнению экспертов в сфере ставок, такие изменения коэффициентов указывают на то, что на победу «Могилева» перед матчем были поставлены большие суммы. При этом специалисты, причастные к ставочному бизнесу, исключают такой вариант, что котировки просели только из-за активности в белорусских конторах.

Дело в том, что весомую сумму, исчисляющуюся хотя бы несколькими тысячами долларов, в Беларуси на экстралигу просто невозможно поставить — букмекер не примет. Поэтому эксперты делают вывод, что линию на победу «Могилева» прогружали в заграничных конторах.

Абстрагируясь от конкретного матча, эксперты, с которыми удалось пообщаться по горячим следам, в один голос утверждают, что в подавляющем большинстве случаев подобные скачки котировок происходят при договорных матчах.

По информации «Трибуны», как минимум одна белорусская контора задержала выплаты по матчу в Молодечно. В службе поддержки объяснили это тем, что по матчу проводится проверка.

Вот, как забивались голы в матче

Реакция начальников «Динамо-Молодечно» и «Динамо-Минск», а также Федерации хоккея Беларуси

Начальник команды «Динамо-Молодечно» Дмитрий Мельник воздержался от комментариев по итогам вчерашнего матча с «Могилевом».

«В данный момент говорить не готов. В этой ситуации нужно разобраться. Пересмотреть матч, понять, что это было, проанализировать события. И уже после этого давать комментарии», — сказал Мельник, сообщает «Прессбол».

Пресс-секретарь Федерации хоккея Беларуси Евгения Никитина озвучила «Прессболу» официальную позицию федерации по поводу «странного» вторничного матча, в котором «Динамо-Молодечно» уступило «Могилеву».

«Федерация занимает жесткую и непримиримую позицию в отношении договорных матчей, недобросовестной игры на ставках, прямо или косвенно влияющих на спортивный результат. При возникновении подозрений на сей счет мы оказывали и продолжим оказывать всемерное содействие правоохранительным органам, проводящим расследования подобных случаев для установления виновных и их наказания. Разумеется, в случае, если вина будет доказана».

Свой официальный комментарий по этому поводу опубликовала пресс-служба ХК «Динамо-Минск»:

Хотя «Динамо-Молодечно» не входит в структуру «Динамо-Минск» и клубы не связаны никакими финансовыми отношениями, между ними заключены лишь договора о сотрудничестве, «Динамо-Минск» не может проигнорировать ситуацию, которая сложилась вокруг матча «Динамо-Молодечно» — «Могилев».

Генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков незамедлительно вызвал руководство «Динамо-Молодечно» и тренерский штаб этой команды, чтобы выслушать их объяснения. После этой встречи будут приняты решения, о которых мы сообщим позже.

Может, дело не в букмекерах?

Известный хоккейный эксперт на условиях анонимности озвучил для pressball.by свою версию событий, сопутствовавших матчу «Динамо» — «Могилев», которые дали основания заподозрить команды в «договорняке»:

— Совершенно необязательно, чтобы игре сопутствовал «букмекерский» след. Очень может быть, что дело в своеобразной динамовской забастовке. В прошлом сезоне нечто подобное в Молодечно уже было: команде переставали платить, она переставала играть. Насколько знаю, у «Динамо» сейчас вновь проблемы с выплатами, и команда выбрала вот такую форму протеста.