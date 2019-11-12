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Жесть: скульптуры из столичного парка Купалы валяются под забором

13.11.2019 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минчане заметили, что скульптурные композиции из парка Янки Купалы исчезли со своих привычных мест. Их нашли лежащими под строительным забором вдоль Свислочи.
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так было раньше

CityDog.by выяснил, как скульптуры оказались там и что с ними будет.

Что не так со скульптурами из парка Янки Купалы?

Небольшие скульптурные композиции из камня стояли в парке Янки Купалы с конца 1980-х годов. Сейчас, когда в парке идет очередная реконструкция, их сняли со своих мест – и они оказались под забором.

На это обратил внимание координатор проекта «Городской лесничий» Игорь Корзун.

«Скульптурные композиции, что стояли на газоне партера парка Купалы, на время реконструкции вот так вот “аккуратно сложены” под забором. Больше слов нет», – написал Игорь на своей странице в Facebook.

До реконструкции скульптуры стояли по всему парку.


Почему скульптуры лежат под забором?

В УКС Центрального района, которое отвечает за благоустройство парка Янки Купалы, говорят, что демонтаж скульптур временный.

– Сейчас ведется комплексная реконструкция парка, – рассказали CityDog.by в УКС Центрального района. – Восстанавливается благоустройство, устраиваются дополнительные сети ливневой канализации, переделываются сети дорожного освещения и ландшафт. Когда все приведут в порядок, скульптуры восстановят на своих местах. Кроме того, к каждой скульптуре добавят информационную табличку с названием и сведениями об авторе.

Планируется, что реконструкция закончится в мае-июне 2020 года.


Так что, скульптуры пролежат на асфальте до весны?

В УКС Центрального района говорят, что «инициируют вопрос», чтобы скульптуры «складировали более культурно».
 
 
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Минчане заметили, что скульптурные композиции из парка Янки Купалы исчезли со своих привычных мест. Их нашли лежащими под строительным забором вдоль Свислочи.
 
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