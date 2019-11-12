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Жесть: скульптуры из столичного парка Купалы валяются под забором
Источник материала: Партизан
Минчане заметили, что скульптурные композиции из парка Янки Купалы исчезли со своих привычных мест. Их нашли лежащими под строительным забором вдоль Свислочи.
так было раньше
Что не так со скульптурами из парка Янки Купалы?
Небольшие скульптурные композиции из камня стояли в парке Янки Купалы с конца 1980-х годов. Сейчас, когда в парке идет очередная реконструкция, их сняли со своих мест – и они оказались под забором.
На это обратил внимание координатор проекта «Городской лесничий» Игорь Корзун.
«Скульптурные композиции, что стояли на газоне партера парка Купалы, на время реконструкции вот так вот “аккуратно сложены” под забором. Больше слов нет», – написал Игорь на своей странице в Facebook.
До реконструкции скульптуры стояли по всему парку.
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