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Гончаренко дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи

13.11.2019 15:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко после его грубых слов в адрес арбитра матча 16-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА (2:3) Станислава Васильева, передает sports.ru.


Фото: ПФК ЦСКА

Напомним, перед началом второго тайма тренер армейцев на повышенных тонах общался с главным судьей и даже получил за это желтую карточку.

«Эй, товарищ судья, эй! Когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо попроще сделайте, хорошо? Вы сейчас научились, б…, отвечать. Научились прекрасно отвечать, б… Так вы, б…, принимайте критику, которая вам тоже говорится, хорошо?

Потому что вы, б…, с такими лицами отвечаете, что п… ец. У нас один рефери ФИФА, чтоб вы знали! Один только рефери ФИФА! А команд сколько играет в еврокубках, б… А вы об них ноги на… й вытираете», — сказал Гончаренко.

«По материалам СМИ КДК возбудил дело по поводу оскорбительного поведения Гончаренко в адрес судей. В данном случае мы говорим об употреблении ненормативной лексики. Виктор Михайлович сам лично был на заседании КДК. Свое поведение он объяснил эмоциональным состоянием и ошибками судей. При этом он сказал, что такое поведение недопустимо в его положении.

Гончаренко извинился за свое поведение. Мы учли, что это с его стороны первое такое нарушение. Гончаренко дисквалифицирован на два матча РПЛ. Один из них реальный, второй — условный. Плюс штраф 100 тысяч рублей (примерно 1,5 тыс. долларов. — Прим.TUT.BY) и испытательный срок до конца сезона», — сказал Григорьянц.

Таким образом, Гончаренко не сможет руководить командой в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

 
 
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