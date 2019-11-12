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Первый завод Tesla в Европе появится в Берлине

13.11.2019 15:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Первый завод Tesla в Европе появится в Берлине
Reuters

Первый завод в Европе по производству аккумуляторов и электромобилей Tesla будет располагаться в Берлине недалеко от нового аэропорта Берлин-Бранденбург.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию главы корпорации Илона Маска.

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По информации источника, Маск объявил об этом на церемонии награждения победителей ежегодного конкурса «Золотой руль», который проводится под эгидой газеты Bild am Sonntag и издания Auto Bild. Tesla получил награду за Model 3.

Илон Маск рассказал в своем микроблоге Twitter, что берлинский завод будет выпускать аккумуляторы, электродвигатели и сами электромобили, начиная с Model Y, которую начнут производить следующим летом. Маск считает, что только в Германии сосредоточены лучшие инженерные ресурсы, что и стало причиной выбора этой страны для строительства завода.

 
 
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Берлинский завод будет выпускать аккумуляторы, электродвигатели и сами электромобили, начиная с Model Y, которую начнут производить следующим летом
 
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