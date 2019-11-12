Первый завод Tesla в Европе появится в Берлине

Первый завод в Европе по производству аккумуляторов и электромобилей Tesla будет располагаться в Берлине недалеко от нового аэропорта Берлин-Бранденбург.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию главы корпорации Илона Маска.

По информации источника, Маск объявил об этом на церемонии награждения победителей ежегодного конкурса «Золотой руль», который проводится под эгидой газеты Bild am Sonntag и издания Auto Bild. Tesla получил награду за Model 3.

Илон Маск рассказал в своем микроблоге Twitter , что берлинский завод будет выпускать аккумуляторы, электродвигатели и сами электромобили, начиная с Model Y, которую начнут производить следующим летом. Маск считает, что только в Германии сосредоточены лучшие инженерные ресурсы, что и стало причиной выбора этой страны для строительства завода.