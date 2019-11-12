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«Его лицо останется на всю жизнь». Как живёт сестра беларуса, приговорённого к расстрелу
Источник материала: KYKY>
2019 год – год, в котором смертную казнь в Беларуси по-прежнему не отменили, что оставляет нашу страну единственной в Европе, где действует высшая мера наказания. На претензии иностранных журналистов Александр Лукашенко уклончиво
Серж Харитонов для издания «Новы Час»
«Его лицо останется на всю жизнь»
«Часто вижу его во сне, плачу. Страдаю, конечно, что я его забрать не могу. Прийти и просто забрать за ручку, как маленького ребенка. Естественно, мне тяжело. Все равно родной брат. Я его тем более воспитала, я его смотрела. Я старшая сестра и с ним сидела. Естественно, мои годы в детстве прошли с ним. Конечно, жалко. <...>
Мама не дожила до этого, но я думаю, что мама бы и с ума сошла, если узнала бы. И хорошо, что она не дожила. <...>
Я фотографии его смотрю, письма его ложу. Буду прочитывать письма, вспоминать его слова – единственное, что мне остается в жизни делать. Потому что я же его уже не верну так, как я бы хотела его вернуть. Лицо его, наверное, на всю жизнь останется – как я его видела на свидании: с этим беретом и прочее. Очень тяжело. Мне будет очень тяжело, конечно. <...>
Но очень его люблю и всегда буду любить его, на всю жизнь. Я преданный человек. Я его вырастила. Мои родители умирали и говорили, чтобы мы держались друг друга, помогали. Я матери дала слово, что я ему всегда буду ему помогать и смотреть. <...>
Для человека 25 лет – это все равно большой срок отсидеть. Мне хочется, чтобы расстрелы отменили. Как-то жестокость раньше была, помните: фашисты-немцы убивали. Ну не хочется этого, чтобы взять вот пулю, пришли и сделали вам. Это даже страшно».
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