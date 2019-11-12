В Минске теперь можно купить остатки еды из ресторанов с огромной скидкой

Источник материала: KYKY

В Минске запустили новый сервис: теперь можно купить остатки еды из кафе и ресторанов. Авторы идеи обещают внушительные скидки – до 75%.

Как это работает?

Как пишет TUT.by, вся информация публикуется в Telegram-канале « Смачнаежка ». Каждый день рестораны, кафе и пекарни за час до времени утилизации выставляют блюда или продукты для акции с описанием и ценой. Желающему остается заплатить за еду через сайт, получить электронный чек – и в течение часа (не позднее) забрать еду из точки общепита.

Стоит переживать за качество еды?

Авторы канала уверяют, что не стоит: предлагаемая еда не просроченная. Она должна была остаться в заведении, но по разным причинам этого не прозишло: например, официант перепутал заказ, а блюдо уже приготовили, или обеденное меню раскупили не полностью. В заведениях также остается много продуктов после доставок – случается, что еда пропадает, так как клиенты не берут трубку и не открывают дверь.

А этим сервисом уже можно пользоваться?

Вообще, да. Пока к инициативе подключились девять минских заведений: «Хинкальня» и «Грузин.by», Briosh, BonJeni и «Пекарня Дражина», Ayahuasca Social Club, «Винный шкаф», «Пересмешник», «Клумба». На момент публикации заметки в Telegram-канале предлагали купить паштет из печени (пять порций) «Винного шкафа», но «распродажа» уже завершилась. Следите за новыми!

Как часто будет обновляться канал?

Точно сказать не получится. В день могут появиться как десятки предложений от кафе и ресторанов, так и могут не появиться совсем. Все стихийно – и зависит от наличия излишков в заведениях.

Где ещё отслеживать скидки Минска?

Об одном варианте мы вам рассказывали : это Telegram-канал « Скидки Минска » (аналогичная группа есть и в «Вайбере» – вот тут ), где делятся акциями на что угодно: косметику, одежду, обувь, аксессуары и так далее. С момента выхода нашей новости, кстати, постов поприбавилось – вот некоторые из них:

Фото обложки: Toiletpapermagazine.