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В Минске теперь можно купить остатки еды из ресторанов с огромной скидкой
Источник материала: KYKY>
В Минске запустили новый сервис: теперь можно купить остатки еды из кафе и ресторанов. Авторы идеи обещают внушительные скидки – до 75%.
Как это работает?
Как
Стоит переживать за качество еды?
Авторы канала уверяют, что не стоит: предлагаемая еда не просроченная. Она должна была остаться в заведении, но по разным причинам этого не прозишло: например, официант перепутал заказ, а блюдо уже приготовили, или обеденное меню раскупили не полностью. В заведениях также остается много продуктов после доставок – случается, что еда пропадает, так как клиенты не берут трубку и не открывают дверь.
А этим сервисом уже можно пользоваться?
Вообще, да. Пока к инициативе подключились девять минских заведений: «Хинкальня» и «Грузин.by», Briosh, BonJeni и «Пекарня Дражина», Ayahuasca Social Club, «Винный шкаф», «Пересмешник», «Клумба». На момент публикации заметки в Telegram-канале предлагали купить паштет из печени (пять порций) «Винного шкафа», но «распродажа» уже завершилась. Следите за новыми!
Как часто будет обновляться канал?
Точно сказать не получится. В день могут появиться как десятки предложений от кафе и ресторанов, так и могут не появиться совсем. Все стихийно – и зависит от наличия излишков в заведениях.
Где ещё отслеживать скидки Минска?
Об одном варианте мы вам
Фото обложки: Toiletpapermagazine.
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В Минске запустили новый сервис: теперь можно купить остатки еды из кафе и ресторанов. Авторы идеи обещают внушительные скидки – до 75%. Как это работает? Как...
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