Александр Глеб: «Сказал себе: как только начну зарабатывать, мама сразу пусть увольняется и отдыхает»

Источник материала: СТВ

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Ваши родители: расскажите о них. Это кто?



Александр Глеб, футболист:

Мама сама из России – из Рязани. Приехала сюда к сестре и осталась тут жить. С отцом познакомилась, так как она на стройке работала – отец возил их на работу. Говорит, там женский коллектив, и все (это мать рассказывала) вперёд, к нему – водитель, всё. А мать всегда на заднем сидении с подружками сидела.

Вадим Щеглов:

Скромно.





Александр Глеб:

Да. И потом в какой-то момент мама говорит: «Бегай, бегай. Всё равно за меня выйдешь».

Вадим Щеглов:

Ваши корни из России.

Александр Глеб:

Я, честно говоря, сам недавно узнал полную версию этой истории. На самом деле, у моей матери – их в семье было 9 братьев и сестер. И старшая сестра уехала в Минск работать. Там уже дело к свадьбе шло, встретила здесь любимого человека. И моя мать со своей ещё одной сестрой приехали просто в гости. Взяли подарки, особо вещей не брали. И в итоге приехали и остались здесь на всю жизнь. Было интересно слушать.

Просто понравилось – тогда в Советском Союзе все переезжали из страны в страну – всё-таки, как единые были, как единое целое. Поэтому она воспринимает Беларусь, как родную страну. Но у меня очень много родственников в России. Поэтому я считаю эту страну тоже родной, дружественной. Я там много времени в детстве провёл.





Александр Глеб:

У мамы тяжёлая работа была – на стройке. Я представляю. Один раз я со школы пораньше пришёл и ключи забыл. Пошёл – там мама недалеко от дома работала. Это уже на Воронянского.