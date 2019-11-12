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Драники, спаржа с грибами, жареное сало. Как накормить гостей вкусно, показывает бабушка из Мотоля
Источник материала: СТВ
Пенсионерка Нина Николаевна – архивариус народных рецептов. С присущим белорусам гостеприимством она заполняет стол домашними яствами.
Сало жарю, вобью яички сюда. Картошка, сало, драники, колбаса, рыба с реки Ясельды… А это спаржа с грибами.
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Пенсионерка Нина Николаевна – архивариус народных рецептов. С присущим белорусам гостеприимством она заполняет стол домашними яствами. Как готовят в печи...
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