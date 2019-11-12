Израиль направил танки к Сектору Газа в ответ на ракетный обстрел палестинцев

Источник материала: СТВ

Новости Израиля. Обстановка накаляется: к границе Сектора Газа приблизилась целая колона танков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пару часов назад Тель-Авив несколько раз атаковал позиции палестинцев.





По данным местных СМИ, погибли 10 человек, ещё несколько десятков пострадали.

На грани нового конфликта стороны оказались накануне. Палестинцы выпустили по Израилю около 200 ракет.









Некоторые из них удалось перехватить, остальная часть всё же достигла земли и упала на жилые районы. Ракетный обстрел был ответом на ликвидацию командира радикальной палестинской группировки. Израиль возлагает на него ответственность за сотни терактов против мирных жителей и военных.