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Израиль направил танки к Сектору Газа в ответ на ракетный обстрел палестинцев

13.11.2019 15:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Израиля. Обстановка накаляется: к границе Сектора Газа приблизилась целая колона танков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пару часов назад Тель-Авив несколько раз атаковал позиции палестинцев.

Израиль направил танки к Сектору Газа в ответ на ракетный обстрел палестинцев

По данным местных СМИ, погибли 10 человек, ещё несколько десятков пострадали.

На грани нового конфликта стороны оказались накануне. Палестинцы выпустили по Израилю около 200 ракет.

Израиль направил танки к Сектору Газа в ответ на ракетный обстрел палестинцев

Израиль направил танки к Сектору Газа в ответ на ракетный обстрел палестинцев

Некоторые из них удалось перехватить, остальная часть всё же достигла земли и упала на жилые районы. Ракетный обстрел был ответом на ликвидацию командира радикальной палестинской группировки. Израиль возлагает на него ответственность за сотни терактов против мирных жителей и военных.

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Новости Израиля. Обстановка накаляется: к границе Сектора Газа приблизилась целая колона танков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пару часов назад...
 
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