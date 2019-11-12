ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Булочку купил, с квасом выпил – настроение хорошее». Александр Глеб рассказал о детстве и показал свой двор

13.11.2019 15:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Александр Глеб, футболист:
Малосемейку плохо помню. Была одна кухня для всех на этаже. Не в своей квартире.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Ну, как в общежитии.

Александр Глеб:
Да, да. Я там совсем маленький был. И я туда приезжал лет 10 назад просто посмотреть. Но было весело.

Вадим Щеглов:
Но люди так жили. Но самое главное, что они были счастливыми.

Александр Глеб:
Вот! Это самое главное. Я согласен. Улыбка на лице, пошёл в магазин – булочку купил, с квасом выпил – настроение хорошее.

«Булочку купил, с квасом выпил – настроение хорошее». Александр Глеб рассказал о детстве и показал свой двор

Вадим Щеглов:
Каким было Ваше детство? Вы сказали, что в 6 лет начали играть. А кроме игры, как у всех пацанов, наверное, были дворы, друзья. Вот каким было Ваше детство?

Александр Глеб:
Мое детство было, не хочу сказать, что самое интересное, потому что советское детство было, на самом деле, интересно для всех. Это школа, это дворы. Просто прибегал, портфель кидал – двор весь кишел детьми. Это можно было в футбол играть, во всевозможные игры. Поэтому я очень счастлив, что я рос именно в это детство. Потому что сейчас совсем по-другому, сейчас у детей компьютеры, приставки, Интернет – всё дома. А раньше всё на улице, все развивались, активное такое времяпрепровождение было.

«Булочку купил, с квасом выпил – настроение хорошее». Александр Глеб рассказал о детстве и показал свой двор

Вадим Щеглов:
Какое детство счастливее: Ваше или Ваших детей?

Александр Глеб:
На мой взгляд, моё детство. Мне очень нравилось, когда на каникулах все уезжали в деревню, просто отдыхали. Реально всех привозили, кому не хватало путёвок в лагерь.

Я за своё детство только два раза был в лагере. Тогда по работе моим родителям выделили путёвки, а так всё детство проводил в деревне. Мне это нравилось – это рыбалка, коровники, ягоды, грибы, столько всевозможных игр! Это было очень эмоционально, здорово, и вот у меня осталось это в памяти на всю жизнь.

Люди в материале: Александр Глеб
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Александр Глеб, футболист:Малосемейку плохо помню. Была одна кухня для всех на этаже. Не в своей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Молодежная акция «#яприду» проходит в Витебске во время досрочного голосования на выборах депутатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика