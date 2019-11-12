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«Румыния тоже хочет поучиться у Беларуси». В Минске обсуждают развитие конкуренции на отраслевых рынках
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уход от барьеров и избыточного регулирования станут приоритетами программы развития конкуренции, которая готовится в Беларуси. Об этом стало известно 13 ноября на международной встрече, посвященной равновесию на отраслевых рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты из 14 стран обсуждают практику и опыт в различных сферах.
Мероприятие ежегодное, но в этот раз к нему особый интерес. В стране принят ряд документов, стимулирующих здоровую конкуренцию. Это позитивный сигнал для бизнеса и инвесторов.
Подтверждение тому и подписание Меморандума о сотрудничестве в области конкурентной политики между Беларусью и Румынией, с которого стартовала встреча.
Космин Белакуренку, государственный секретарь румынского Совета по конкуренции:
Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
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«Румыния тоже хочет поучиться у Беларуси». В Минске обсуждают развитие конкуренции на отраслевых рынках
Новости Беларуси. Уход от барьеров и избыточного регулирования станут приоритетами программы развития конкуренции, которая готовится в Беларуси. Об этом стало...
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