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«Румыния тоже хочет поучиться у Беларуси». В Минске обсуждают развитие конкуренции на отраслевых рынках

13.11.2019 15:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уход от барьеров и избыточного регулирования станут приоритетами программы развития конкуренции, которая готовится в Беларуси. Об этом стало известно 13 ноября на международной встрече, посвященной равновесию на отраслевых рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты из 14 стран обсуждают практику и опыт в различных сферах.

«Румыния тоже хочет поучиться у Беларуси». В Минске обсуждают развитие конкуренции на отраслевых рынках

«Румыния тоже хочет поучиться у Беларуси». В Минске обсуждают развитие конкуренции на отраслевых рынках

Мероприятие ежегодное, но в этот раз к нему особый интерес. В стране принят ряд документов, стимулирующих здоровую конкуренцию. Это позитивный сигнал для бизнеса и инвесторов.

«Румыния тоже хочет поучиться у Беларуси». В Минске обсуждают развитие конкуренции на отраслевых рынках

Подтверждение тому и подписание Меморандума о сотрудничестве в области конкурентной политики между Беларусью и Румынией, с которого стартовала встреча.

«Румыния тоже хочет поучиться у Беларуси». В Минске обсуждают развитие конкуренции на отраслевых рынках

Космин Белакуренку, государственный секретарь румынского Совета по конкуренции:
Мы хотели бы сотрудничать с коллегами из Беларуси, обмениваться опытом, передовыми практиками антимонопольных расследований. Это различные вопросы конкуренции в разных отраслях: цифровая экономика, фармацевтика. Наша совместная деятельность будет способствовать взаимообмену. Румыния тоже хочет поучиться у Беларуси.

«Румыния тоже хочет поучиться у Беларуси». В Минске обсуждают развитие конкуренции на отраслевых рынках

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Это не пустые документы, они наполнены действиями, потому что при проведении различного рода расследований мы опираемся на них и работаем с нашими коллегами. Сегодня в глобальном мире без взаимодействия антимонопольных органов просто невозможно доказывать нарушения и обеспечивать соблюдение правил конкуренции на глобальных рынках.

«Румыния тоже хочет поучиться у Беларуси». В Минске обсуждают развитие конкуренции на отраслевых рынках


 За 9 месяцев в Беларуси рассмотрели почти 400 заявлений о возможном нарушении антимонопольного законодательства. В ряде случаев установлены факты нарушения – причем не только бизнесом, но и госорганами. 

Люди в материале: Космин Белакуренку, Владимир Колтович
 
 
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Новости Беларуси. Уход от барьеров и избыточного регулирования станут приоритетами программы развития конкуренции, которая готовится в Беларуси. Об этом стало...
 
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