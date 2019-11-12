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В Речице спасли застрявшую в моторном отсеке авто кошку

13.11.2019 15:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Речице спасатели помогли извлечь кошку из моторного отсека автомобиля.  

По информации МЧС, происшествие случилось вечером 12 ноября. Хозяин автомобиля сообщил, что из моторного отсека слышно мяуканье.  

Оказалось, что мужчина завел транспортное средство, но как только услышал мяуканье, то сразу же заглушил автомобиль. В моторном отсеке между натяжными роликами и ремнем генератора была зажата лапа кошки, которая принадлежала соседке владельца авто.  

В Речице спасли застрявшую в моторном отсеке авто кошку
Фото: МЧС

Мужчина попытался помочь питомцу, но не смог и вызвал сотрудников МЧС, а затем сообщил хозяйке кошки.  

Животное извлекли спасатели и передали владелице.  

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Новости Беларуси. В Речице спасатели помогли извлечь кошку из моторного отсека автомобиля.   По информации МЧС, происшествие случилось вечером 12 ноября. Хозяин...
 
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