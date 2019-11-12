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В Речице спасли застрявшую в моторном отсеке авто кошку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Речице спасатели помогли извлечь кошку из моторного отсека автомобиля.
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Оказалось, что мужчина завел транспортное средство, но как только услышал мяуканье, то сразу же заглушил автомобиль. В моторном отсеке между натяжными роликами и ремнем генератора была зажата лапа кошки, которая принадлежала соседке владельца авто.
Мужчина попытался помочь питомцу, но не смог и вызвал сотрудников МЧС, а затем сообщил хозяйке кошки.
Животное извлекли спасатели и передали владелице.
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Новости Беларуси. В Речице спасатели помогли извлечь кошку из моторного отсека автомобиля. По информации МЧС, происшествие случилось вечером 12 ноября. Хозяин...
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