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От развития интернет-вещания до «зелёной» экономики. В каких отраслях планируют сотрудничать Беларусь и Австрия?

13.11.2019 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Итоги встречи деловых кругов в Вене внушают оптимизм,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От развития интернет-вещания до «зелёной» экономики. В каких отраслях планируют сотрудничать Беларусь и Австрия?

Например, БМЗ в копилку товарооборота 2020 года положил договоренности на 100 миллионов евро. Плюс соглашение о сотрудничестве между академиями наук. Мы готовы перенимать опыт. Австрия поможет Беларуси внедрить технологи 5G.

«Очень хорошие компетенции». Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G

В настоящее время страны прорабатывают совместные проекты на общую сумму свыше миллиарда долларов.

От развития интернет-вещания до «зелёной» экономики. В каких отраслях планируют сотрудничать Беларусь и Австрия?

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
Им интересно вообще развитие всей инфраструктуры, в том числе широкополосного интернета, оптоволокна. Тем более их оператор А1 в рамках презентации очень много рассказывал о диверсификации своего бизнеса в Беларуси, не только сосредоточившись на мобильной связи, но и строительстве дата-центров – они вкладывают туда десятки миллионов долларов. На развитие солнечной, альтернативной энергетики, на развитие интернет-вещания – видят в этом огромный потенциал.

От развития интернет-вещания до «зелёной» экономики. В каких отраслях планируют сотрудничать Беларусь и Австрия?

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
У нас действительно огромный потенциал. Мне кажется, мы нашли общее понимание с нашей партнерской палатой. Все-таки сделать акценты на приоритетные направления, там, где мы можем дополнять друг друга, развивать долгосрочные проекты – это технологии индустрии 4.0, логистика (здесь мы можем очень сильно дополнять друг друга), деревообработка.

От развития интернет-вещания до «зелёной» экономики. В каких отраслях планируют сотрудничать Беларусь и Австрия?

В нашей стране идет серьезный этап модернизации нашего производства. Есть еще такая тема, как новые технологии или «зеленая» экономика, и IT. Вот если мы в этих направлениях реализуем несколько серьезных, якорных проектов, мы выйдем совершенно на другие цифры.

От развития интернет-вещания до «зелёной» экономики. В каких отраслях планируют сотрудничать Беларусь и Австрия?

В завершение переговорного дня в Вене Александр Лукашенко в формате рабочего ужина провел встречу с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Себастьяном Курцем. На встрече также присутствовали представители крупного бизнеса.

Люди в материале: Владимир Улахович, Дмитрий Крутой
 
 
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Новости Беларуси. Итоги встречи деловых кругов в Вене внушают оптимизм,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, БМЗ в копилку товарооборота 2020...
 
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