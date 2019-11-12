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От развития интернет-вещания до «зелёной» экономики. В каких отраслях планируют сотрудничать Беларусь и Австрия?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Итоги встречи деловых кругов в Вене внушают оптимизм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, БМЗ в копилку товарооборота 2020 года положил договоренности на 100 миллионов евро. Плюс соглашение о сотрудничестве между академиями наук. Мы готовы перенимать опыт. Австрия поможет Беларуси внедрить технологи 5G.
В настоящее время страны прорабатывают совместные проекты на общую сумму свыше миллиарда долларов.
Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
В нашей стране идет серьезный этап модернизации нашего производства. Есть еще такая тема, как новые технологии или «зеленая» экономика, и IT. Вот если мы в этих направлениях реализуем несколько серьезных, якорных проектов, мы выйдем совершенно на другие цифры.
В завершение переговорного дня в Вене Александр Лукашенко в формате рабочего ужина провел встречу с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Себастьяном Курцем. На встрече также присутствовали представители крупного бизнеса.
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От развития интернет-вещания до «зелёной» экономики. В каких отраслях планируют сотрудничать Беларусь и Австрия?
Новости Беларуси. Итоги встречи деловых кругов в Вене внушают оптимизм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, БМЗ в копилку товарооборота 2020...
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