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Александр Лукашенко о перспективах Беларуси и Австрии: «Настало время для объединения усилий»

13.11.2019 14:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы высоко ценим поддержку Австрии наших усилий по развитию отношений с Евросоюзом»

Большой разговор проходил на фоне бизнес-форума, в котором приняли участие порядка 200 австрийских компаний. Последние годы в отношениях между странами очевидна динамика.

Александр Лукашенко о перспективах Беларуси и Австрии: «Настало время для объединения усилий»

Причем Австрия – единственная страна, с которой у Беларуси ежегодный объем прямых иностранных инвестиций сопоставим с объемом внешнеторгового оборота. Это государство стабильно входит в число крупнейших вкладчиков в экономику нашей страны. В 2018 привлечено инвестиций на сумму почти 300 миллионов долларов. Что касается торгового оборота, то он также растет. Основные статьи белорусского экспорта – металлопродукция, мебель, нефтепродукты. Закупаем у Австрии фармацевтическую продукцию, машины и оборудование, пищевые продукты.

Александр Лукашенко о перспективах Беларуси и Австрии: «Настало время для объединения усилий»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Бизнес наших стран ждет четких политических сигналов (если это нужно, считайте, что это и есть сигнал), демонстрирующих готовность Минска и Вены придать двусторонним отношениям долговременный характер. Цель моего официального визита в столицу Австрии состоит в том, чтобы подтвердить заинтересованность Минска в выстраивании прочных связей не только с европейскими политиками, но и бизнесом.

Александр Лукашенко о перспективах Беларуси и Австрии: «Настало время для объединения усилий»

Многие из присутствующих уже бывали в Беларуси, их практический опыт сотрудничества с нашей страной будет полезен тем, кто еще открывает дверь своего бизнеса. Надеюсь, эта встреча послужит хорошим стимулом к расширению горизонтов деловой активности. Мы провели содержательные переговоры с моим австрийским коллегой – господином федеральным президентом, а также с председателем, который тут присутствует. Достигнутые договоренности свидетельствую о том, что Беларусь и Австрия имеют много общего и располагают хорошей базой для углубления взаимодействия в самых различных сферах.

Во-первых, экономики двух стран поступательно развиваются, каждый из нас добился многого в построении независимого государства. Теперь настало время для объединения усилий и получения большей экономической выгоды от совместной работы. Только действуя вместе, дополняя и поддерживая друг друга, мы сможем и должны подняться на новый уровень.

«Очень хорошие компетенции». Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «Мы...
 
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