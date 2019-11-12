Бетономешалка роняет бетон: посмотрите, что будет, если цистерна «потечет» во время движения

Источник материала: Tut.by

В американском Сан-Антонио водитель бетономешалки не заметил, что позади него образовалась самая настоящая течь, через которую на дорогу обильно выливался раствор. Он продолжал движение, заливая проезжую часть и другие автомобили. Последствия были не самыми приятными: дорогу пришлось очищать целых шесть часов! Посмотрите видео, которое записал очевидец.