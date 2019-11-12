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Румас: дорожные карты с РФ подпишем, только если интересы Беларуси будут учтены
Источник материала: Myfin
«Мы подпишем дорожные карты только в том случае, если интересы Беларуси будут учтены», - сказал Сергей Румас, передает БЕЛТА.
Премьер отметил, что одна из самых сложных дорожных карт - по Налоговому кодексу. По его словам, страны самостоятельно развивали
Налоговая нагрузка в РФ ниже, и переход для белорусских субъектов хозяйствования на пониженные ставки налогов был бы благом. Но возникает вопрос компенсации для
Дорожные карты по нефти и газу еще не согласованы
Дорожные карты с Российской Федерацией по
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Дорожные карты с Российской Федерацией по нефти и газу еще не согласованы
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