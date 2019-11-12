Румас: дорожные карты с РФ подпишем, только если интересы Беларуси будут учтены

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«Мы подпишем дорожные карты только в том случае, если интересы Беларуси будут учтены», - сказал Сергей Румас, передает БЕЛТА .

Премьер отметил, что одна из самых сложных дорожных карт - по Налоговому кодексу. По его словам, страны самостоятельно развивали налоговое законодательство , и «за очень короткий период его унифицировать сложно технически».

компенсации для бюджета , поскольку в этом случае будут выпадающие доходы, отметил Сергей Румас. При этом он считает, что по налоговой карте нерешаемых вопросов нет. Налоговая нагрузка в РФ ниже, и переход для белорусских субъектов хозяйствования на пониженные ставки налогов был бы благом. Но возникает вопрос, поскольку в этом случае будут выпадающие доходы, отметил Сергей Румас. При этом он считает, что по налоговой карте

Дорожные карты по нефти и газу еще не согласованы