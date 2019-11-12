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Беларусь хочет получить от России компенсацию при унификации Налоговых кодексов

13.11.2019 15:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь хочет получить от России компенсацию при унификации Налоговых кодексов

При унификации российского и белорусского налоговых кодексов, бюджет Беларуси потеряет часть доходов, поэтому хочет получить от России их компенсацию.

«Мы подпишем дорожные карты только в том случае, если интересы Беларуси будут учтены», – сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас Сергей Румас.

По его словам, одна из самых сложных дорожных карт – по Налоговому кодексу.

«Страны самостоятельно развивали налоговое законодательство, и за очень короткий период его унифицировать сложно технически», – пояснил он. Премьер-министр обратил внимание, что речь не идет о том, чтобы перейти на белорусский или российский кодекс, ставится задача взять лучшие практики в каждой стране и унифицировать подходы.

Сергей Румас обратил внимание, что налоговая нагрузка в Российской Федерации ниже, и переход для белорусских субъектов хозяйствования на пониженные ставки налогов был бы благом. Но тогда возникает вопрос компенсации для бюджета, поскольку в этом случае будут выпадающие доходы.

«Дискуссия с Российской Федерацией идет как раз об этом – как Беларусь будет компенсировать выпадающие доходы, чтобы они не оказали негативного влияния на экономику», – пояснил Сергей Румас. При этом он считает, что по налоговой карте нерешаемых вопросов нет.

 
 
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При унификации российского и белорусского налоговых кодексов, бюджет Беларуси потеряет часть доходов, поэтому хочет получить от России их компенсацию.
 
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