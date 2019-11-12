Абсолютная победа учащейся гимназии г. Кобрина Камилы Коньчак

Источник материала: Кобринский вестник

В октябре были подведены итоги международного конкурса по английскому языку «Лингвистенок-2019». В нем приняли участие 114 учащихся школ города и района. Среди них и учащаяся гимназии г. Кобрина Камила Коньчак.





В этом учебном году девочка перешла в среднее звено и теперь осваивает новые предметы. Как рассказала первая учительница Елена Хмелева, Камила на лету схватывала правила, грамотно писала диктанты. Девочка очень любит читать, ей легко даются пересказы литературных произведений как русских, так и белорусских авторов. А поскольку сама Камила родом из Польши, то она хорошо владеет еще и польским языком. Английский язык очень распространённый, и Камила уделяла ему много внимания.

– Мне хотелось свободно общаться с туристами, которые приезжают в нашу страну, понимать фильмы и читать книги в оригинале. В основном я занималась на уроках английского языка у Инны Волосевич.

В третьем классе Камила впервые приняла участие в «Лингвистенке», заняла 1-е место в школе, но в дальнейших этапах в призеры не попала. Школьница подтянула знания, общаясь на английском с родными во время поездок в Польшу, и вновь приняла участие в конкурсе. Результат удивил всех. Камила стала абсолютным победителем во всех этапах, в том числе и в республиканском. Она не сделала ни одной ошибки и набрала 120 баллов из 120 возможных.

Камила поделилась, что и дальше будет участвовать в конкурсе, но вот свяжет ли свою будущую профессию с иностранным языком, покажет время.

Ксения АЛИЗАР.

Камила Коньчак иногда заглядывает в гости к первой учительнице Елене Хмелевой. ФОТО: КСЕНИЯ АЛИЗАР.