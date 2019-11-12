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Белорусское кино за рубежом. Кого признали во всем мире?

13.11.2019 16:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Афиша Daily / АиФ

Лента уже победила в номинации «Лучший короткометражный фильм» в Германии, получила 3 награды в Испании, приз «За лучшую режиссуру» в Греции и 2 награды в Неваде.

По этому поводу «АиФ» вспомнил несколько белорусских фильмов, которые были замечены не только на родине, но и за границей.

«Крылья холопа», 1926 г.

Одно из первых произведений советского кино, с которым познакомились зрители стран Европы и Америки – «Крылья холопа» полоцкого режиссера Юрия Тарича.

Белорусское кино за рубежом. Кого признали во всем мире?
 

В Нью-Йорке ленту презентовали под названием «Царь Иван Грозный», где она шла более месяца при переполненных залах. Национальный просмотровый комитет Соединенных Штатов даже включил фильм Тарича в свой список выдающихся кинопроизведений. Лента с успехом шла и во всем СССР.

Сюжет: действие происходит в XVI веке, в период царствования Ивана Грозного. Мастер на все руки Никитка, крепостной богатого боярина, изобретает самодельные крылья. За это его обвиняют в пособничестве Сатане и заковывают в кандалы. Иван Грозный пользуется навыками Никитки для починки механизмов при царском дворе, но из темницы его не выпускает. История основана на реальных событиях, описываемых в литературных источниках того времени.

«Я – Иван, ты – Абрам», 1993 г.

Этот французско-белорусский фильм был показан на Варшавском кинофестивале и примечателен тем, что впервые выдвигался на американскую кинопремию «Оскар» от Беларуси. После этого такой чести удостаивались лишь две картины: «Из ада в ад» (1996 г.) и «Хрусталь» (2018 г.). Картина «Я – Иван, ты – Абрам» была награждена премией молодёжного жюри Каннского кинофестиваля и главным призом «Золотой Георгий» Московского международного кинофестиваля.

Белорусское кино за рубежом. Кого признали во всем мире?
 

Сюжет: действие фильма разворачивается в 1930-е годы, незадолго до еврейского погрома в польском приграничном местечке, ставшем своеобразной эмиграционной зоной. Два подростка — Иван и Абрам — сбегают от диктата взрослых в большую жизнь. На розыски беглецов отправляются Рахиль, сестра Абрама, и её жених, коммунист-подпольщик Аарон. В фильме последовательно рассказываются истории дружбы и любви персонажей.

«Оккупация. Мистерии», 2003 г.

Лента изначально вышла в виде короткометражки. После того как её высоко оценили на Роттердамском кинофестивале, режиссер Андрей Кудиненко получил грант нидерландского фонда на доведение картины до полного метра. В результате была создана военная трилогия с библейскими мотивами. Фильм демонстрировался на кинофестивалях в Москве, Карловых Варах и Польше.

Белорусское кино за рубежом. Кого признали во всем мире?
 

Сюжет: фильм состоит из новелл, связанных между собой общими героями и событиями. Действие происходит в 1942 году. Герои картины – люди, которые во время войны хотели личного счастья, но совершили неисправимые ошибки. Режиссер поднимает такие темы, как любовь, семейное благополучие, партизанская борьба, жестокость и предательство.

«Вышэй за неба», 2012 г.

«Вышэй за неба» — молодёжная драма, снятая Андреем Курейчиком и Дмитрием Марининым.

Белорусское кино за рубежом. Кого признали во всем мире?
Фото: АиФ

Фильм создан по заказу Программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) в Беларуси в рамках реализации гранта Глобального Фонда по борьбе с ВИЧ, туберкулёзом и малярией. В работе были задействованы только белорусские актёры, а саундтреки исполнили белорусские музыкальные коллективы.     

Мировая премьера «Вышэй за неба» прошла в 2013 году на международном кинофестивале «First Time Fest» в Нью-Йорке, где лента стала первым белорусским художественным фильмом, вошедшим в конкурсную программу американского кинофестиваля такого уровня. Фильм демонстрировался в Германии, Австрии, Литве, Польше, Армении, России, Украине, стал лауреатом авторитетной независимой международной премии «Снято!», учреждённой Ассоциацией независимых продюсеров России. Картина была признана лучшим белорусским фильмом 2012 года по рейтингу портала «Кинопоиск».

Сюжет: действие фильма происходит в Беларуси в начале 2010-х годов. Главный герой фильма — 20-летний минчанин Никита Мицкевич. Он пишет и исполняет музыку, играет в рок-группе, которая выступает на самых популярных концертных площадках города. Но беззаботный образ жизни героя приводит к тому, что он заражается ВИЧ-инфекцией. С этого момента всё в его жизни сильно меняется.

«Хрусталь», 2018 г.

Фильм перспективного белорусского режиссера Дарьи Жук финансировался компаниями и фондами четырёх стран: Беларуси, США, Германии и России. Премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах. Фильм участвовал в нескольких европейских и североамериканских фестивалях, был удостоен наград в Украине, России, Ирландии, Казахстане и Грузии. Западная критика оценила картину благосклонно: положительные рецензии о «Хрустале» написали издания Variety, Hollywood Reporter, Screen International и др.

Белорусское кино за рубежом. Кого признали во всем мире?
Фото: АиФ

Белорусский оскаровский комитет выдвигал «Хрусталь» на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но, к сожалению, в длинный список претендентов на премию фильм не попал.

Сюжет: события разворачиваются в 90-е годы. Неординарная девушка-диджей Веля мечтает уехать из Беларуси в Америку. Она подделывает справку на визу и указывает в ней случайный номер телефона. Так как на этот номер будут звонить из посольства, Веля вынуждена ехать в незнакомую семью из небольшого городка, чтобы дождаться звонка. Девушка во что бы то ни стало хочет добиться исполнения своей «хрустальной мечты».

«II» («Два»), 2019 г.

Свежая лента от еще одного молодого и перспективного режиссера – Влады Сеньковой. Картину «II» уже презентовали в Польше на Warsaw Film Festival — одном из крупнейших европейских кинофорумов. Лента стала первым белорусским игровым фильмом, отобранным в конкурсную секцию Варшавского кинофестиваля. Картина нашей землячки удостоилась даже отдельного упоминания жюри на форуме. В широкий прокат лента выйдет 12 декабря, но вы уже могли видеть ее на «Лістападзе». 

Сюжет: герои фильма — 16-летние школьники — учатся в десятом классе и живут обыкновенной жизнью подростков: уроки, репетиторы, походы в кино, вечеринки.

Белорусское кино за рубежом. Кого признали во всем мире?
Фото: АиФ

Но однажды школу потрясает новость, из-за которой все страхи и предрассудки подростков вылезают наружу. Фильм снят близко к документальной стилистике и откровенно поднимает темы, о которых в белорусских обществе и искусстве открыто говорить не принято.

 
Теги: Новости
 
 
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13 ноября в Минске презентуют фильм белорусского режиссера Алексея Полуяна «Возера радасці» по одноименному роману Виктора Мартиновича. Мировая премьера картины...
 
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