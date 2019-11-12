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Что за «рыбу с человеческим лицом» нашли в Китае?

13.11.2019 16:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Что за «рыбу с человеческим лицом» нашли в Китае?
кадр из youtube

В интернете появилось видео со странной рыбой, удивившей и даже напугавшей некоторых пользователей Сети. Ее голова имеет странный окрас, который в определенном ракурсе делает ее похожей на человеческое лицо. Диковинку засняли в Китае — в одном из прудов неподалеку от популярной среди туристов деревни Мяо в провинции Юньнань на юге КНР. Женщина, снявшая видео, опубликовала его в китайской социальной сети Weibo, и ролик быстро стал вирусным и появился на других платформах.

На видео видно, как «рыба с человеческим лицом», как назвали ее пользователи, подплывает к берегу. Иллюзия создается из-за особо расположенных пятен на ее голове: специфический окрас напоминает человеческие глаза, нос и рот. Кого-то странная рыба напугала, а кого-то насмешила. «Этот карп похож на моего батю», — написал один из пользователей.

Тем не менее это не первый раз, когда в водоемах были замечены рыбы с таким необычным окрасом. В 2006 году похожие экземпляры видели в Южной Корее. Тогда в эфире корейского телеканала YTN (Yonhap Television News) показали видео сразу с двумя «рыбами с человеческими лицами».

К какому виду может относиться «рыба с человеческим лицом»?

Пользователи соцсетей предполагают, что испугавшая многих рыба — карп кои с необычной расцветкой головы. Этой версии придерживается и научный сотрудник кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Константин Самойлов. «На видео декоративный карп — кои. Этих рыб вывели очень давно, насколько я помню, в Японии», — рассказал ученый научно-информационному порталу «Поиск».

По мнению экспертов, необычную окраску головы рыбы можно объяснить механизмами эволюции. Как рассказал порталу заведующий лабораторией ихтиологии Зоологического института РАН Аркадий Балушкин, в природе существует много рыб, похожих на других животных, например рыба-бабочка и рыба-конь. Схожесть достигается за счет глазчатых пятен — рыбы вырабатывают их, чтобы запутывать хищников. Однако в данном случае, отмечает эксперт, «лицо» на голове у рыбы могло просто показаться зрителям из-за необычного ракурса или преломления света в воде.

Что за «рыбу с человеческим лицом» нашли в Китае?
Как рыбы общаются между собой?
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Что это за рыба — карп кои?

Считается, что карпы кои были выведены из рыб семейства карповых — карасей, линей, сазанов и др. В Китай их завезли с территорий, прилегающих к Каспийскому морю, предположительно 2,5 тысячи лет назад. Когда именно кои появились в Японии, точно неизвестно, но первые письменные упоминания о них датируются XIV–XV веками.

Другое название рыбы — парчовый карп. В Японии этих рыб еще называют «магои» — «черный карп». Крестьяне выращивали магои в искусственных водоемах, чтобы употреблять в пищу — в горных районах страны карпы нередко были единственным источником животного белка.

У некоторых рыб в силу естественных мутаций появлялся необычный окрас — таких особей не ели, а содержали в декоративных целях. Постепенно это переросло в своего рода хобби, крестьяне начали скрещивать своих карпов, чтобы получить новые расцветки. А в 1914 году на выставке Тайсе в Токио разноцветных кои впервые представили широкой публике. Сейчас подобные выставки проводятся по всему миру, а в разных странах существуют клубы любителей кои.

 
 
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