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В Ганцевичах выберут депутатов в молодежный парламент

13.11.2019 15:43 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Ганцевичах выберут депутатов в молодежный парламент

На данном этапе зарегистрирован 31 кандидат в члены молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов.

Теперь у каждого кандидата наступает ответственный момент — агитация. Им предстоит не только познакомить избирателей со своими достижениями в учебе, спорте и общественной жизни, но и рассказать о проектах, которые они намерены реализовать.

Выборы в молодежный парламент при Ганцевичском районном совете депутатов назначены на 16 ноября 2019 г. В этот день во всех учреждениях общего среднего образования района пройдут информационные часы и голосование.

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На данном этапе зарегистрирован 31 кандидат в члены молодежного парламента при Ганцевичском районном Совете депутатов. Теперь у каждого кандидата наступает
 
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