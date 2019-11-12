Источник материала: Вороновская газета





В Гродненской области стартовала акция «Всей семьей на выборы», сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин Ирина Степаненко.

«Участие в совместном социально значимом деле всегда объединяет членов семьи. Очень важен родительский пример для формирования у своих детей гражданской ответственности, причастности к судьбе своей страны», — отметила Ирина Степаненко. Она выразила надежду, что инициативу поддержат и в других регионах страны.

Акция проходит во всех районах области. Активистки союза женщин уже встречали семьи на избирательных участках в Зельвенском, Сморгонском, Вороновском, Щучинском и Гродненском районах. Подарки — сувенирная продукция, календари, воздушные шары — вручали и взрослым, и детям.

«Самые активные семьи — те, что приходят проголосовать вместе с бабушками и дедушками», — добавила Ирина Степаненко. Акция продлится по 17 ноября. А в день выборов на некоторых участках представительницы союза женщин подготовят для детей развлекательную программу.

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