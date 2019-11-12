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Быковский: Показатель явки от выборов к выборам будет зашкаливать

13.11.2019 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В первый день досрочного голосования на парламентских выборах, 12 ноября, кампания наблюдения «Право выбора» подала 39 жалоб.

Быковский: Показатель явки от выборов к выборам будет зашкаливать
Наиболее распространенными нарушениями были: завышение явки, невывешивание копии протокола в соответствующие сроки, принуждение к голосованию.

Наибольшее расхождение в явке избирателей было зафиксировано на участке №537 на Коласовском округе (135 человек). Там же сообщили о принуждении к досрочному голосованию. 

Всего по округу по данным комиссии проголосовали 4,1% избирателей, а по данным наблюдателя – 3,5%. Кроме того, заметные расхождения зафиксированы на Могилевском Центральном округе.

Политический обозреватель Павлюк Быковский сравнил явку на участки для голосования по итогам первого дня досрочного голосования - в 2016 году и в 2019 году. Занимательная картина получилась.



- На мой взгляд, это свидетельствует о том, что руководители регионов сейчас более активно используют ресурс, чтобы заставить людей принять участие в досрочных выборах, чем на предыдущих парламентских выборах 2016 года. 

А с другой стороны, мы помним позицию Лидии Ермошиной о том, что призыв людей к участию в выборах не является нарушением законодательства. 

Повышенную активность можно интерпретировать по-разному: призыв участвовать в выборах – хорошо, а если заставляют – плохо.

- Зачем понадобилось так заметно повышать активность уже в первый же день досрочного голосования?

- Я не думаю, что цифры свидетельствуют о некой продуманной позиции, скорее всего, каждый регион старается показать, что он не хуже, чем другие. По сравнению с другими электоральными кампаниями можно заметить, что те регионы, которые в первые дни досрочного голосования показывали результаты ниже среднего, в следующие дни подтягивались и иногда даже выходят вперед, опережая лидеров. 

В данном случае может срабатывать следующий фактор: лучше я не буду последним. А поскольку в такой игре доверия между субъектами быть не может, то они каждый раз меняют требования к своим подчиненным, и в результате отсутствия доверия показатель явки от выборов к выборам иногда будет зашкаливать.

- Значит, на нынешних выборах следует ждать более высокую явку, чем в 2016 году?

- Необязательно. По итогам досрочного голосования обычно фиксируется явка около 30%, думаю, и в этот раз так и выйдет. Просто этот же показатель идет с нарастающим итогом, и все руководители областей не хотят отставать друг от друга. 

И с нарастающим итогом по результатам досрочного голосования у всех окажется примерно одинаковый показатель, может, 32%-33%, если ориентироваться на предыдущие кампании.
 
 
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В первый день досрочного голосования на парламентских выборах, 12 ноября, кампания наблюдения «Право выбора» подала 39 жалоб.
 
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