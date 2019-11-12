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Как это происходит: массовый вброс бюллетеней попал на видео

13.11.2019 15:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На одном из участков в Бресте девушка пыталась закинуть в урну для голосования пачку бюллетеней. Это удалось снять на видео наблюдателю.

Как это происходит: массовый вброс бюллетеней попал на видео
Видео снято наблюдателем Юрием Ващенчуком на участке № 37 Брестского-Восточного округа № 3 в Бресте.

На видео девушка, держа стопку бумаг в руках, подходит к урне для голосования. Когда наблюдатель просит ее показать, сколько у нее в руках бюллетеней, она молча разворачивается и быстро уходит.


Юрий Ващенчук, который снял это видео, уже второй день наблюдает за голосованием на выборах в Палату представителей от компании «Право выбора».

«Мне показалось, что бюллетень, который опускала одна женщина, упал в ящик очень громко. Как будто он слишком тяжелый. Я стал обращать внимание на это и заметил, что еще одна пара взрослых людей бросила, как мне показалось, по несколько бюллетеней. И вот одну девушку я остановил. Я не мог помешать забрасывать бюллетени».

На видео видно, что девушка растеряна и быстро уходит, не забросив бюллетени. При этом слышен женский голос, который говорит «Выйдите, выйдите». Ващенчук утверждает, что это голос председателя комиссии.

«Председатель комиссии сказала мне, что она все делает законно и все учтено», - говорит наблюдатель.


По его словам, расхождений в количестве избирателей, которые зафиксировали наблюдатели в первый день досрочного голосования, и официальным протоколом, нет.

Юрий Ващенчук будет подавать заявление в Окружную избирательную комиссию по поводу этого инцидента.

Избирательный участок размещается в здании ЖЭС-11. Председатель избирательной комиссии - Татьяна Мосина.
 
Теги: Брест
 
 
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На одном из участков в Бресте девушка пыталась закинуть в урну для голосования пачку бюллетеней. Это удалось снять на видео наблюдателю.
 
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