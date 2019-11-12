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На Варшавке у трактора отвалилось колесо

13.11.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вообще-то подобные происшествия - далеко не редкость. Техника теряет свои колёса так же легко, как потом водители умудряются их вернуть на место. В особо сложных случаях есть возможность доехать до места ремонта на одном переднем (вы не поверите, но это так).

На Варшавке у трактора отвалилось колесо

Благо, что легко можно опереться на ковш и выполнить необходимые манипуляции.

На Варшавке у трактора отвалилось колесо

Будьте осторожны, ремонт продолжается!

 
 
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  Вообще-то подобные происшествия - далеко не редкость. Техника теряет свои колёса так же легко, как потом водители умудряются их вернуть на место. В особо сложных...
 
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