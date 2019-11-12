На Варшавке у трактора отвалилось колесо

Источник материала: Виртуальный Брест

Вообще-то подобные происшествия - далеко не редкость. Техника теряет свои колёса так же легко, как потом водители умудряются их вернуть на место. В особо сложных случаях есть возможность доехать до места ремонта на одном переднем (вы не поверите, но это так).





Благо, что легко можно опереться на ковш и выполнить необходимые манипуляции.





Будьте осторожны, ремонт продолжается!