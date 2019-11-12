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Болельщики брестского "Динамо" сметают из касс билеты на потенциально "золотой" матч

13.11.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте наблюдается футбольный ажиотаж — из касс разлетаются билеты на домашний матч "Динамо", в котором команда может оформить первое в истории чемпионство и прервать 13-летнию гегемонию БАТЭ.





Поединок "Динамо-Брест" — "Витебск" пройдет на поле ОСК "Брестский" 24 ноября и начнется в 14.00.

Фоторепортаж Геннадия Козловского

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  В Бресте наблюдается футбольный ажиотаж — из касс разлетаются билеты на домашний матч "Динамо", в котором команда может оформить первое в истории чемпионство и...
 
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