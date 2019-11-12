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В Беларуси растет нехватка рабочих. Какие работники в дефиците

13.11.2019 16:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси растет спрос на рабочих, для которых на начало ноября было 66% от всех вакансий. Это следует из данных Минтруда. На начало года этот показатель составлял 63,4%. Среди рабочих востребованы водители автомобилей, продавцы, строители.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На 1 ноября в целом по стране было 92,4 тысячи вакансий, отмечают в Минтруда. Сейчас в общереспубликанском банке вакансий значится 95,6 тысячи предложений от нанимателей. Однако некоторые эксперты считают, что официальные данные не всегда корректно отражают реальную ситуацию на рынке труда и на самом деле предложений гораздо меньше. Наш эксперимент показал, что далеко не все предложения нанимателей, которые значатся в общереспубликанском банке вакансий, актуальны.

Среди рабочих востребованы водителей автомобилей (около 4,7 тысячи вакансий), повара (почти 1,9 тысячи), продавцы (почти 2,2 тысячи), уборщики помещений (около 1,7 тысячи), контролеры-кассиры (700). Востребованы также строители. К примеру, для каменщиков открыто почти 1,7 тысячи вакансий, плотников — 1,7 тысячи, бетонщиков — 740, маляров — 980.

Коэффициент напряженности на рынке труда в целом по стране на 1 ноября составил 0,1 безработных на одну вакансию. В Брестской, Витебской и Могилевской областях этот показатель составил 0,2 безработных на вакансию, в Гомельской, Гродненской и Минской областях — 0,1 безработных, а в Минске 0,05.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 ноября составил 0,3% от экономически активного населения, сообщают в Минтруда. Выше всего этот показатель был в Витебской, и Могилевской областях (0,4%), а ниже всего — в Минске (0,1%). Для сравнения: в Брестской, Гомельской и Гродненской — 0,3%, Минской области — 0,2%. Уровень безработицы заметно отличается по районам. К примеру, в Сморгонском районе этот показатель составляет 0,5%, а в Щучинском — 0,1%.

В центрах занятости были зарегистрированы на 1 ноября 10,9 тысячи человек.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси растет спрос на рабочих, для которых на начало ноября было 66% от всех вакансий. На начало года этот показатель составлял 63,4%.
 
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