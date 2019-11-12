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В Беларуси растет нехватка рабочих. Какие работники в дефиците
Источник материала: Tut.by
В Беларуси растет спрос на рабочих, для которых на начало ноября было 66% от всех вакансий. Это следует из данных Минтруда. На начало года этот показатель
На 1 ноября в целом по стране было 92,4 тысячи вакансий, отмечают в Минтруда. Сейчас в общереспубликанском банке вакансий значится 95,6 тысячи предложений от нанимателей. Однако некоторые эксперты
Среди рабочих востребованы водителей автомобилей (около 4,7 тысячи вакансий), повара (почти 1,9 тысячи), продавцы (почти 2,2 тысячи), уборщики помещений (около 1,7 тысячи), контролеры-кассиры (700). Востребованы также строители. К примеру, для каменщиков открыто почти 1,7 тысячи вакансий, плотников — 1,7 тысячи, бетонщиков — 740, маляров — 980.
Коэффициент напряженности на рынке труда в целом по стране на 1 ноября составил 0,1 безработных на одну вакансию. В Брестской, Витебской и Могилевской областях этот показатель составил 0,2 безработных на вакансию, в Гомельской, Гродненской и Минской областях — 0,1 безработных, а в Минске 0,05.
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 ноября составил 0,3% от экономически активного населения, сообщают в Минтруда. Выше всего этот показатель был в Витебской, и Могилевской областях (0,4%), а ниже всего — в Минске (0,1%). Для сравнения: в Брестской, Гомельской и Гродненской — 0,3%, Минской области — 0,2%. Уровень безработицы заметно отличается по районам. К примеру, в Сморгонском районе этот показатель составляет 0,5%, а в Щучинском — 0,1%.
В центрах занятости были зарегистрированы на 1 ноября 10,9 тысячи человек.
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В Беларуси растет спрос на рабочих, для которых на начало ноября было 66% от всех вакансий. На начало года этот показатель составлял 63,4%.
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