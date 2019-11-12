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Журнал People назвал самого сексуального мужчину планеты

13.11.2019 16:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Журнал People назвал самого сексуального мужчину планеты
wikipedia.org

Певец и актер Джон Ледженд получил титул самого сексуального из ныне живущих мужчин по версии журнала People. 

Комментируя выбор, сделанный журналом в нынешнем году, 40-летний артист признался, что был в восторге, однако немного напуган, поскольку это, по его мнению, большое давление. 

Ледженд является обладателем трех статуэток Grammy, а также Emmy,  «Золотого глобуса» и  «Оскара».  Он женат, имеет двоих детей. 

В прошлом году титул самого сексуального мужчины планеты журнал People присудил актеру и певцу Идрису Эльбе. Первым этого почетного звания в 1985 году удостоился актер и режиссер Мел Гибсон. 

 
 
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wikipedia.org Певец и актер Джон Ледженд получил титул самого сексуального из ныне живущих мужчин по версии журнала...
 
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