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Журнал People назвал самого сексуального мужчину планеты
13.11.2019 16:47 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Певец и актер Джон Ледженд получил титул самого сексуального из ныне живущих мужчин по версии журнала People.
Комментируя выбор, сделанный журналом в нынешнем году, 40-летний артист признался, что был в восторге, однако немного напуган, поскольку это, по его мнению, большое давление.
Ледженд является обладателем трех статуэток Grammy, а также Emmy, «Золотого глобуса» и «Оскара». Он женат, имеет двоих детей.
В прошлом году титул самого сексуального мужчины планеты журнал People присудил актеру и певцу Идрису Эльбе. Первым этого почетного звания в 1985 году удостоился актер и режиссер Мел Гибсон.
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wikipedia.org Певец и актер Джон Ледженд получил титул самого сексуального из ныне живущих мужчин по версии журнала...
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