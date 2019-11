Журнал People назвал самого сексуального мужчину планеты

Певец и актер Джон Ледженд получил титул самого сексуального из ныне живущих мужчин по версии журнала People.

Комментируя выбор, сделанный журналом в нынешнем году, 40-летний артист признался, что был в восторге, однако немного напуган, поскольку это, по его мнению, большое давление.

Ледженд является обладателем трех статуэток Grammy, а также Emmy, «Золотого глобуса» и «Оскара». Он женат, имеет двоих детей.