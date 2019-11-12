Журнал People назвал самого сексуального мужчину планеты

Певец и актер Джон Ледженд получил титул самого сексуального из ныне живущих мужчин по версии журнала People.

Комментируя выбор, сделанный журналом в нынешнем году, 40-летний артист признался, что был в восторге, однако немного напуган, поскольку это, по его мнению, большое давление.

Ледженд является обладателем трех статуэток Grammy, а также Emmy, «Золотого глобуса» и «Оскара». Он женат, имеет двоих детей.

John Legend Is PEOPLE's #SexiestManAlive 2019: 'I'm Excited but a Little Scared at the Same Time' https://t.co/qBIpYSozLf pic.twitter.com/gByepXc7dN — People (@people) November 13, 2019

В прошлом году титул самого сексуального мужчины планеты журнал People присудил актеру и певцу Идрису Эльбе. Первым этого почетного звания в 1985 году удостоился актер и режиссер Мел Гибсон.