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Фестиваль «Тэатральны куфар, БДУ-2019» пройдет в Минске с 19 по 24 ноября

13.11.2019 16:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Фестиваль «Тэатральны куфар, БДУ-2019» пройдет в Минске с 19 по 24 ноября
Фото из открытых источников

Фестиваль достиг своего первого «совершеннолетия» и за 16 лет стал узнаваемым событием в Беларуси и далеко за рубежом, о чем свидетельствует география стран-участниц 2019 года. Современный молодежный театр в Минске представят театры со всего мира: Индонезия и Непал, Грузия и Беларусь, Польша и Украина, Россия и Франция, Эстония.

Фестивальная афиша

Откроет фестивальную афишу 19 ноября в 17.00 в Лицее БГУ пластический спектакль «Пробелы» театра танца [Отражения] Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники в рамках церемонии открытия фестиваля. Вход свободный!

Не случайно пластическая постановка открывает фестиваль. В 2019 году в 5-й раз в рамках форума состоится бьеннале пластических искусств «Куфар_пластилин», которое соберет серию экспериментальных спектаклей без слов. Среди них постановка «Factum fatum» обладателя гран-при прошлого года театра «Карамн» из г. Кемерово, Россия (22 ноября в 20.00, Лицей БГУ).

Не останется без внимания и драма. К примеру, спектакль по белорусской драматургии, но в эстонском уникальном решении представит студенческий театр Тартусского университета. Зрителям покажут эксцентричную комедию «Урожай» по пьесе Павла Пряжко в постановке Калева Куду (20 ноября в 20.00, пространство HIDE).

Фестиваль «Тэатральны куфар, БДУ-2019» пройдет в Минске с 19 по 24 ноября
 

Также в фестивале примут участие и профессиональные молодежные театры. Уже третий год подряд «Тэатральны куфар» показывает две программы: любительских и профессиональных коллективов. И это смешение идет на пользу как фестивалю, так и самим участникам.

Специальным гостем фестиваля приглашен спектакль одного из лучших театров Грузии Тбилисского государственного театра киноактера им. М. Туманишвили - «Лысая певица» по пьесе Э. Ионеско, который можно будет увидеть 24 ноября в 19.00, Дворец культуры профсоюзов. Постановка неоднократно награждена на международных фестивалях, в том числе на знаменитом Эдинбургском фестивале искусств.

Одним из самых зрелищных действ станет традиционный проект фестиваля «Куфар-in-Motion». В этом году постановку в течение недели создаст талантливый педагог-хореограф из Витебска, режиссер молодежного театра «Колесо» и  главный режиссер ГУ «Центр культуры «ВИТЕБСК» Владислава Цвики. Презентация постановки состоится в арт-пространстве HIDE на церемонии закрытия 24 ноября. Начало в 21.30.

Педагог, режиссер, актер Андрей Савченко, который совсем недавно стал новым режиссером фестиваля и театра «На балконе» БГУ, подготовит серию читок современной белорусской драматургии в рамках проекта «КуфарДрамаЛаб».

Фестиваль «Тэатральны куфар, БДУ-2019» пройдет в Минске с 19 по 24 ноября
 

Кому отдать главный приз «Тэатральнага куфара, БДУ-2019», по традиции, решит зритель, оценивая каждый спектакль после просмотра по 5-бальной системе. Профессиональное мнение выскажет жюри во главе с профессором Робом Бранненом - деканом факультета искусств и гуманитарных наук Университета Де Монтфорт (Великобритания).

 

Справка

«Тэатральны куфар  БДУ»  - это масштабный театральный фестиваль с интересной историей развития и очень широкой географией. Миссия фестиваля – представить и рассказать о современном молодежном театре мира во всех его проявлениях.

Фестиваль «Тэатральны куфар» проводится в БГУ с 2004 года под эгидой Международной ассоциации университетских театров. Направлен он на объединение талантливой и активной молодежи со всего мира. За свою историю фестиваль собрал более 150 театров из 65 стран.

Программа фестиваля: http://tkufar.by/

Билеты на спектакли можно приобрести на сайте: www.kvitki.by  
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В XVI Международном фестивале студенческих и молодежных театров «Тэатральны куфар, БДУ-2019» примут участие театральные коллективы из 9 стран, которые покажут 12...
 
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