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В Уручье с фантастическим ажиотажем открыли новый магазин

13.11.2019 16:51 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Уручье с ожидаемым ажиотажем и столпотворением открыли магазин «Санта» на улице Руссиянова, 36. На месте бывшего универсама «Уручье» разместили все привычные отделы, мясной цех, пекарню, секцию кулинарии и пиццерию. На открытии собралось около 2000 человек, всем покупателям раздавали бесплатное мороженое.

Магазин занимает более 600 «квадратов» на месте известного универсама. Когда-то его преобразовали в торговый центр и отдали сети «Рублевский». Сейчас в него пришла популярная брестская сеть. Перед этим в здании провели глубокий ремонт, а заодно заменили фасад. На нем появились панели в цвет морской волны и белая вывеска.

В торговом зале светло и просторно: для покупателей продумали широкие проходы, современные витрины, островки с фруктами, овощами и зеленью. Интерьер сделан в скандинавском стиле, а перед входом размещено панно с историей района Уручье. Магазин обустраивали почти «с нуля», так что объем инвестиций такой же, как и по другим объектам.

«Для многих жителей Уручья это место связано с воспоминаниями, и мы постарались сохранить историю, но привнесли европейские стандарты ритейла. В оформлении использовали огромное панно с историей местечка Уручье, которое известно еще с 18-го века. Надеемся, что многие, кто здесь живет, узнают для себя что-то новое», – поясняют в сети «Санта».

В магазине реализуют более 12 000 наименований товаров. Представлены все привычные отделы с расширенным ассортиментом товаров. Здесь много мяса и «молочки», а больше всего людей стояло за недорогой рыбой из вод Атлантики. Так, сельдь разбирали за 2,89 рубля за кило, минтай – за 4,99.

В магазине развивают формат Food-to-Go: с собой можно взять полуфабрикаты и готовую еду, в том числе суши и блюда на гриле. Выпечку получают в собственной пекарне по авторским рецептам. На месте готовят итальянскую пиццу за 5,95 рубля с настоящей моцареллой и натуральными травами.

Открытие прошло шумно и празднично – у магазина скопилось около 2 тыс. человек. Первым покупателям раздали бесплатное мороженое, а детям – еще и шарики. На улице развлекали толпу ведущий и ростовые куклы, а с детьми работали аниматоры.

«На открытии был рекордный ажиотаж, который превысил все наши ожидания. Чтобы покупателям было комфортно, мы впускали людей в несколько этапов. Люди в основном благодарили, приход нового магазина здесь ждали давно. Особый интерес вызвали рыба и мясо, а также фирменная кулинария. Мы будем стараться делать фокус на свежих продуктах и своевременных поставках – новинки будут поступать без задержек», – заверяют в сети «Санта».

Напомним, сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 4 тыс. человек.

 
 
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В Уручье с ожидаемым ажиотажем и столпотворением открыли магазин «Санта» на улице Руссиянова, 36. На месте бывшего универсама «Уручье» разместили все привычные...
 
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