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Беларусь начнет поставки лесопродукции в Австрию

13.11.2019 16:34 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь начнет поставки лесопродукции в Австрию

Экспортные поставки белорусской лесопродукции и сельхозтоваров планируется начать в Австрию через биржевые торги, договоренность достигнута по итогам переговоров с представителями австрийских деловых кругов.

Как сообщил БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив, переговоры проводились на полях австрийско-белорусского бизнес-форума в Вене.

"Наибольший интерес у австрийской стороны вызвали производимые в Беларуси пиломатериалы и продукция переработки масличных культур. У БУТБ уже есть положительный опыт реализации этих товаров в страны Европейского союза. В частности, с начала года экспорт пилопродукции через биржу достиг 230 млн долларов, а рапсового масла - 12 млн долларов. Планируется, что в ближайшей перспективе именно за счет этих позиций будет обеспечиваться рост биржевого экспорта в Австрию", - рассказали в БУТБ.

В будущем номенклатуру планируется расширять.

"Ряд австрийских компаний выразили готовность покупать макулатуру и строительные материалы на биржевых торгах. Кроме того, имеется значительный потенциал сотрудничества в сфере государственных закупок в части поставок в Беларусь оборудования и медпрепаратов", - отметил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский.

Кроме того, БУТБ рассматривает возможность аккредитации в Австрии биржевого брокера, который станет представителем биржи на этом рынке. Как ожидается, это позволит увеличить количество австрийских участников биржевых торгов и объем совершаемых ими сделок. Сейчас на БУТБ аккредитовано 13 австрийских компаний. За 2018 год сумма совершенных ими биржевых сделок составила 766 тыс. долларов.

 
 
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Экспортные поставки белорусской лесопродукции и сельхозтоваров планируется начать в Австрию через биржевые торги, договоренность достигнута по итогам...
 
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