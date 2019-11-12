В Минске 13-летняя девочка побежала на красный и попала под колеса авто

Источник материала: Tut.by

В Минске ребенок перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал под машину, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Авария произошла 13 ноября, около 11.10. Установлено, что 27-летний водитель KIA ехал по Партизанскому проспекту со стороны улицы Ангарской в направлении улицы Центральной. На регулируемом пешеходном переходе он сбил 13-летнюю девочку, которая перебегала дорогу на красный сигнал светофора.





В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.