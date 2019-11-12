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В Минске 13-летняя девочка побежала на красный и попала под колеса авто
Источник материала: Tut.by
В Минске ребенок перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал под машину,
Авария произошла 13 ноября, около 11.10. Установлено, что 27-летний водитель KIA ехал по Партизанскому проспекту со стороны улицы Ангарской в направлении улицы Центральной. На регулируемом пешеходном переходе он сбил 13-летнюю девочку, которая перебегала дорогу на красный сигнал светофора.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
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В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения.
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