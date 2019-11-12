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В Минске 13-летняя девочка побежала на красный и попала под колеса авто

13.11.2019 16:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске ребенок перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал под машину, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Авария произошла 13 ноября, около 11.10. Установлено, что 27-летний водитель KIA ехал по Партизанскому проспекту со стороны улицы Ангарской в направлении улицы Центральной. На регулируемом пешеходном переходе он сбил 13-летнюю девочку, которая перебегала дорогу на красный сигнал светофора.


В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения.
 
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