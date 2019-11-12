Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro и убрала из линейки 15-дюймовый

Источник материала: Tut.by

Apple сегодня анонсировала новый ноутбук — MacBook Pro с дисплеем на 16 дюймов. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.



Фото: engadget

Новая 16-дюймовая модель заменила собой 15-дюймовые версии, сохранив при этом прежние габариты корпуса. Кроме того, в новинке отказались от фирменной клавиатуры с механизмом «бабочка», которую заменили на более привычные клавиши. Интересно, что клавиша Esc в левом верхнем углу клавиатуры теперь также физическая, а не сенсорная, как было раньше.



Фото: engadget

Впрочем, выделенный слот для карт памяти или портов USB-A в ноутбук решили не устанавливать. В наличии только четыре Thunderbolt 3 (USB-C) и 3,5-мм разъем для наушников. Из других особенностей — пара мощных стереодинамиков.



Фото: engadget

Диагональ экрана новинки равняется 16 дюймам, разрешение — 3072 на 1920 пикселей (226 ppi). Постоянной памяти на SSD-накопителе может быть до 8 ТБ, оперативной — до 64 ГБ. Процессором выступают чипы от Intel вплоть до восьмиядерного Core i9 и дискретной графики от AMD. По заверению Apple, ноутбук от одного заряда может проработать порядка 11 часов.

Топовая версия ноутбука стоит 6099 долларов в США. Впрочем, стартовую конфигурацию получится купить за 2399 долларов.

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