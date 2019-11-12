Юный гитарист из Волковыска лауреат международного фестиваля в Праге

Источник материала: Новости Волковыска

С 2005 года в Праги впервые засияли звезды «Пражского звездопада», престижного международного конкурса-фестиваля, который с тех пор регулярно проводится в Праге два раза в год: в конце марта и в начале ноября. С каждым годом количество желающих принять участие в фестивале-конкурсе «Пражский звездопад» растет и география стран-участниц постоянно расширяется.

Основным посланием конкурса-фестиваля «Пражский звездопад» является поиск и открытие новых молодых талантов, «пражских звездочек», среди детских и молодежных творческих коллективов и солистов, установление международных дружеских связей, обмен опытом и творческими достижениями участников из разных стран мира, повышение профессионального мастерства и квалификации педагогов и руководителей.

Участие в конкурсе-фестивале «Пражский звездопад» дает возможность выступить в лучших концертных залах Праги и продемонстрировать свои творческие достижения перед пражской публикой! Самые яркие пражские звездочки принимают участие в Гала-Концерте победителей.

Учащийся по классу гитары волковысской детской школы искусств Михаил Фесенко, учитель Гончарик Зоя Николаевна, стал лауреатом I степени конкурса-фестиваля.

Поздравляем Фесенко Михаила и Гончарик Зою Николаевну с победой и желаем дальнейших творческих успехов!



