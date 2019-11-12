Источник материала: Новости Волковыска

Задержали мужчину на заправке, где у него была назначена встреча с двумя девушками 1987 и 1990 года рождения, готовыми отправиться с ним в Литву на «работу». Правоохранители выяснили, что задержанный проживает в Литве, по национальности украинец. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания в Минске. Возбуждено уголовное дело.

В Беларуси занятие проституцией является административно наказуемым действием, а организация (вербовка) третьими лицами влечет уголовную ответственность. Тем не менее, преступления в сфере торговли людьми и сексуальной эксплуатации не редкость. За 9 месяцев этого года было выявлено более 80 преступлений, перекрыто 12 каналов с помощью которых белорусы отправлялись в страны Евросоюза, Ближнего Востока.

Главное управление по нарконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД обращает внимание, что для эффективного противодействия «современному рабству» необходимо вовлечение в борьбу с ним всего общества.