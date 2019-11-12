Глупости умных людей. Почему иногда даже гении верят в полную чушь

Источник материала: Ежедневник



фото: forbes.ru

Люди, умственные способности которых ни у кого не вызывают сомнения, иногда удивляют, высказывая идеи, лишенные основания, либо поддерживая нелепые теории. Почему?

Серьезный и одновременно невероятно ироничный сборник эссе, собранный французским психологом Жан-Франсуа Мармьоном, пытается объединить все, что нам известно о глупости и глупцах. Кто они? Что происходит в их головах? Можно ли их избегать — и нужно ли? В книге «Психология глупости» во всех этих вопросах пытаются разобраться самые знаменитые ученые, философы, исследователи современности. Forbes Life публикует главу из книги.

Определяя интеллект как «способность рассуждать, планировать, решать проблемы, мыслить абстрактно, постигать сложные понятия, быстро запоминать, использовать накопленный опыт», ученые провели метаанализ исследований. И пришли к выводу, что умные люди менее других склонны верить в Бога. Поэтому кажется логичным, что люди, наделенные высоким интеллектом, имеют больше шансов оградить себя от предубеждений.

Чтобы выявить высокий уровень интеллекта, следует вспомнить способность некоторых людей отказываться от устоявшихся шаблонов своей эпохи и действовать по-новому, не довольствуясь тем, что кажется очевидным. Галилей, Дарвин, Эйнштейн, а также Кант и Декарт были такими инакомыслящими. Они подвергли сомнению господствующие идеи и упрощенные интерпретации устройства мира. Интеллект в их случае сопровождался критическим мышлением, способностью интеллектуально противостоять доминирующей системе понятий, попытке идеологической обработки и в целом любой форме догматизма.

Между тем в своей статье Хизер А. Батлер, доцент кафедры психологии Калифорнийского университета, задается вопросом о странном феномене: умные люди могут делать глупые вещи и верить во всякую чушь. В частности, она пишет: «Критическое мышление часто путают с интеллектом, но это не одно и то же. Критическое мышление — это совокупность когнитивных качеств, которые позволяют нам думать рационально с учетом определенной цели, и готовность применить эти качества в нужное время. Люди, мыслящие критически, имеют гибкое мышление и ищут доказательства, поддерживающих их убеждения, а также распознают попытки внушить им что-либо неподобающее. Критическое мышление означает способность преодолеть любые когнитивные предрассудки (например, ретроспективное предубеждение, предвзятость подтверждения)».

Теперь становится понятно, почему даже очень умные люди иногда могут верить в странные вещи. Социолог Жеральд Броннер в своем интервью Томасу С. Дюрану для документального фильма «Законы ментального притяжения» признается, что когда-то он был милленарием: «Я знаю, что можно верить в безумные вещи, не будучи психом». Он добавляет, что лишь «цепочка совпадений» и «последовательность мелких событий» помогли ему поставить под сомнение это убеждение. Но не всем так везет.

Джимми Картер и его послание инопланетянам

Американский президент Джимми Картер (1977-1981) во время своей избирательной кампании заявил: «Если меня изберут президентом, я сделаю так, чтобы вся имеющаяся в нашей стране информация о наблюдениях за НЛО была доступна обществу и ученым». И добавил неожиданную фразу, наглядный пример предвзятости подтверждения: «Я уверен, что НЛО существуют, потому что сам видел один из них».

Идя на поводу своих убеждений, Джимми Картер 5 сентября 1977 года отправил послание инопланетным цивилизациям на борту межпланетной станции «Вояджер-1». Он рассказывает о самой межпланетной станции и Земле, а потом обращается к инопланетянам: «Это подарок от маленького далекого мира: наши звуки, наша наука, наши изображения, наша музыка, наши мысли и чувства. Мы пытаемся выжить в свою эпоху, чтобы иметь возможность жить в вашей. Мы надеемся, что однажды, решив все свои проблемы, мы сможем присоединиться к галактическому сообществу цивилизаций. Эти записи олицетворяют наши надежды, нашу решимость и нашу добрую волю в этой Вселенной, такой огромной и вызывающей восхищение».

То, что Джимми Картер, лауреат Нобелевской премии мира 2002 года, автор общественно-политических произведений, был настолько наивен, чтобы отправить послание инопланетянам (которое достигнет предполагаемого адресата только через сорок тысяч лет, и все равно мы об этом не узнаем, поскольку межпланетная станция перестанет передавать данные после 2025 года), вызывает недоумение.

Надо сказать, что Картер был не единственным, кто отправил послание инопланетным цивилизациям. 19 ноября 2017 года в интернет-журнале «Science Post» написали, что группа астрономов SETI1 направила радиосообщение с информацией о планетах Солнечной системы, структуре ДНК, изображением человека и прочими данными о Земле и ее обитателях. Сообщение было направлено к ближайшей звездной системе, где, по расчетам, может находиться потенциально обитаемая планета, достаточно близкая для того, чтобы мы могли получить ответ меньше, чем за 25 лет. Согласитесь, гораздо более разумный срок, хоть и не завтра.

Что удивительно: такие ученые, как физик Стивен Хокинг и астроном Дэн Вертхаймер, исследователь Центра SETI в Беркли, предупредили власти о возможных последствиях общения с инопланетянами, поскольку «цивилизация, способная получать и понимать подобные послания, безусловно, является более древней и более развитой в технологическом плане, чем мы». Дэн Вертхаймер, в частности, отметил: «Это все равно что кричать в лесу, не зная, есть ли в нем тигры, львы, медведи или другие опасные звери». Есть от чего прийти в замешательство.

Впрочем, даже очень умные люди могут быть ослеплены своими убеждениями до такой степени, что готовы отказаться от свободы критического мышления, пожертвовать своим счастьем и даже жизнью.

Стив Джобс — прозорливый, гениальный, но ослепленный своими убеждениями

Прозванный пророком, богом хайтека, «iGod», он часто упоминал «магическое мышление», благодаря которому можно подчинить мир своей воле. Оно принесло свои плоды, когда ему удалось воплотить в жизнь гениальные замыслы, но оказалось бессильным против рака.

Учитывая мнение его биографов Даниэля Ишбиа и Уолтера Айзексона, а также все его достижения, Стив Джобс был умным и гениальным человеком. Даниэль Ишбиа, журналист и автор книги «Четыре жизни Стива Джобса», описывает его так: «Беспокойный, взыскательный, гениальный, обладающий врожденным чувством прекрасного, Джобс был способен на самые смелые мечты и умел заражать ими других. Он был скорее не руководителем, а истинным артистом, находящимся в постоянном поиске Грааля, эстетом, воодушевленным одним желанием — изменить мир».

Уолтер Айзексон, писатель, автор биографий Эйнштейна, Киссинджера и Франклина, цитирует в биографии Стива Джобса одну фразу, которая фигурировала в рекламной кампании Apple «Think Different» («Думай иначе»): «Лишь безумец верит, что он в состоянии изменить мир, — и потому меняет его».

Биологический отец Стива Джобса был сирийцем. Его мать — американка. Будучи незамужней студенткой, она отдала своего сына на воспитание супружеской паре Джобс, выдвинув единственное условие — мальчик должен получить высшее образование. Супруги Джобс вскоре переехали в Силиконовую долину. В подростковом возрасте Стив Джобс увлекся Индией, буддизмом и хиппи-культурой. Прожив какое-то время в Индии вместе с другом, он вернулся домой, поступил в колледж, который бросил через три месяца. Затем он записался на курсы каллиграфии, что укрепило его эстетический вкус, и все лето прожил во фруктовом саду, где питался только яблоками. Некоторое время спустя вместе со своим другом Стивом Возняком он создал компанию Apple и в 25 лет стал самым молодым американским миллионером. Он окружал себя гениями и раскрывал их таланты благодаря своей харизме и уму. Он создал компьютеры Apple I, Apple II и iMac, открыл анимационную студию «Pixar», выпустил перевернувшие индустрию устройства iPod, iPhone и iPad, не считая многого другого. Но жизнь его была полна трудностей, которые он каждый раз преодолевал, чтобы идти дальше. За исключением последнего этапа — рака поджелудочной железы.

Когда врачи в октябре 2003 года диагностировали у него опухоль, то прослезились от волнения, обнаружив, что она операбельна. Но Джобс отказался от операции, потому что, будучи вегетарианцем и буддистом, скептически относился к медицине и твердо верил в альтернативные методы лечения. Он консультировался с целителями, фитотерапевтами, иглотерапевтами, глотал растительные таблетки, пил фруктовые соки, устраивал длительные периоды голодания. В 2004 году повторные исследования показали неэффективность салатов из одуванчиков против раковых клеток: опухоль распространилась за пределы поджелудочной железы. Тогда он согласился на операцию, но было уже слишком поздно. В апреле 2009 года ему пересадили печень в Методистской больнице при Университете Теннесси в Мемфисе, что немного отсрочило неизбежное. Он продолжил работать в компании Apple вплоть до своей смерти в октябре 2011 года в возрасте 56 лет.

Его биографы и друзья размышляют о противоречивости его личности. Гениальный изобретатель, способный свернуть горы, но не сумевший отказаться от нелепых взглядов, что ускорило его конец. Может, ему не давала покоя навязчивая мысль о том, что его бросили биологические родители, и ему захотелось заполнить эту пустоту эзотерическими исследованиями? Влияние хиппи-культуры Силиконовой долины 1970-х годов, вероятно, тоже способствовало его желанию отправиться за «озарением» в Индию.

«Галилей заблуждался, церковь была права»

Иррациональные убеждения могут быть опасны только для их носителя, но это не всегда так. Некоторые люди пытаются убедить доверчивые умы в чем-либо, даже если сами в это не верят. В документальном фильме «Законы ментального притяжения», о котором мы рассказывали выше, французский физик Генри Брох говорит: «Четверть европейцев верят, что Земля находится в центре Вселенной и все вращается вокруг нее».

Несколько лет назад, 6 ноября 2010 года, в отеле «Хилтон Гарден» в Саут-Бенде, штат Индиана, в 150 км от Чикаго, проходил так называемый научный конгресс под названием «Галилей заблуждался, церковь была права», который объединил десять «экспертов». Все они попытались доказать, что Солнце вращается вокруг Земли по геоцентрической модели, несмотря на то, что наука приняла гелиоцентрическую модель (Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца) еще во времена Коперника, Галилея, Кеплера и Ньютона.

Подзаголовок афиши гласил, что это будет «первая» ежегодная католическая конференция по геоцентризму. Доктор Роберт Сангенис открыл конгресс обращением под названием «Геоцентризм: они об этом знают, но скрывают», возвращаясь к регулярно поднимаемой теме теории заговора. Другие докладчики, такие как доктор Роберт Беннетт, доктор Джон Сальца, объявили не менее ошеломляющие темы: «Научно доказано, Земля находится в центре Вселенной», «Введение в строение геоцентрической системы мира» или еще «Научные опыты доказывают, что Земля неподвижна в центре Вселенной». Их квалификация как «экспертов» довольно туманна: Роберт Беннетт, соорганизатор конгресса, например, заявил, что имеет докторскую степень в общей теории относительности, Роберт Сангенсис оказался президентом «Catholic Apologetics International», автором книг и статей по теологии, науке, культуре и политике и преподавателем физики и математики в разных учебных заведениях. Он заявил, что такие физики, как Альберт Эйнштейн, Эрнст Мах, Эдвин Хаббл, Фред Хойл и «многие другие», якобы доказали, что, как это и сказано в Библии, Солнце и все планеты вращаются вокруг незыблемой в пространстве Земли, и понадеялся, что Священное Писание займет полагающееся ему место, а люди поймут, что наука — это совсем не то, что о ней говорят.

Между тем каждое новое открытие науки подтверждает, что модель геоцентризма не соответствует действительности. Сторонники геоцентризма могут ссылаться лишь на Библию. На каждый научный аргумент они отвечают: «В Библии говорится, что...» Нападки на Галилея наносят ущерб репутации одного из основателей современной науки, который представил первые доказательства гелиоцентрической модели мира Коперника, а также позволяют смыть то, что некоторые считают позором, когда в 1992 году церковь публично реабилитировала итальянца.

Много воды утекло со времен Галилея. Коперниковская наука, имея перед собой Священное Писание и веру в открывшуюся истину, должна была сражаться с иррациональным. В наши дни непримиримые борцы и какие-то странные личности пытаются манипулировать умами людей, чтобы внушить им свои сумбурные теории: речь идет все о той же борьбе мракобесия против истины.

Как бороться с мракобесием?

Если нельзя особо повысить уровень своего интеллекта, то научиться развивать критическое мышление можно. Не все убеждения глупы, абсурдны или опасны. Некоторые из них могут быть конструктивным, как например вера в себя, в свои способности, в свою ценность, в жизнь и в других людей.

Риск попасть под влияние опасных убеждений связан с потребностью во что бы то ни стало найти смысл жизни. Если кто-то дает нам объяснение, соответствующее нашему мировоззрению, или освобождает от самостоятельного поиска, нам проще его принять. Но самая большая опасность иррациональных убеждений заключается в том, что они имеют тенденцию совпадать с нашими интуитивными ожиданиями.

С давних времен люди верят в странные вещи, и многие пытаются с ними бороться. Это составляет баланс, который с течением времени не сильно меняется. Так что можно бороться за рационализм с мыслью, что просто способствуешь поддержанию мирового равновесия.

Несмотря на всю свою разумность, воспитанность и критичность, ни один человек не застрахован от глупых предубеждений — главным образом потому, что людям сложно поверить в случайность. Искать в случайных событиях рок, фатальность, интриги, заговор, добрый или злой умысел — это универсальное заблуждение. «Бог любит троицу», «Нет дыма без огня», «Хорошо смеется тот, кто смеется последним» — все эти пословицы выражают потребность во всем искать причинную связь и смысл. Этому подвержены даже великие ученые. Так, Эйнштейн писал в дневнике о хромоте своей жены Милевы, которая передалась их сыновьям: «Я получил заслуженное наказание, поскольку бездумно совершил самый главный поступок в своей жизни: я зачал детей с человеком, уступающим мне в моральном и физическом плане». От создателя теории относительности можно было бы ожидать более широких взглядов! Но как утверждали оба его биографа, Роджер Хайфилд и Пол Картер, Эйнштейн «был человеком, в котором сочетались ясность ума и эмоциональная глухота, что вызывало немало неприятных осложнений в жизни окружающих его людей».

В сущности, мы могли бы попытаться не уменьшить количество людей, верящих в странные или безумные вещи, а сделать так, чтобы они больше не появлялись. Ведь очень сложно переубедить уже убежденных людей. Мы только рискуем укрепить их убеждения.