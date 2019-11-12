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Чем полезна квашеная капуста

13.11.2019 17:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многие убеждены: есть испробованные дедовские способы зимования – с квашеной капустой, например. Чем не витаминная закуска? «АиФ» разобрался с полезными свойствами и противопоказаниями квашеной капусты.


Фото: pixabay.com

«Действительно, — говорит ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт-диетолог Алла Погожева, — квашеная капуста содержит значительное количество пищевых волокон (клетчатки), витаминов С и К, а также витамины группы В: В1, В2, В3, В6, В12. Кроме того, в ней имеется целый ряд минеральных веществ: калий, натрий, кальций, железо, фосфор, сера, кремний, цинк, бор, медь и др. Во время брожения капуста также обогащается органическими кислотами — молочной, уксусной».

Она подтверждает, что квашеная капуста полезна при дисбактериозе, ожирении, хороша для поддержания иммунитета, обмена веществ, обладает общеукрепляющим, противовоспалительным, бактерицидным, антиканцерогенным действием, способствует пищеварению, регулирует кислотно-щелочной баланс, нормализует уровень сахара и холестерина в крови.

Однако и противопоказания к её применению тоже имеются. Это — повышенная кислотность желудочного сока, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечные кровотечения, панкреатит и другие болезни ЖКТ в стадии обострения. Не рекомендуется применение капусты и после хирургических операций на брюшной полости и грудной клетке, при острых, сопровождающихся диареей гастроэнтероколитах, метеоризме, после инфаркта".

Но если любители традиционной русской закуски раньше квасили капусту в основном сами, то теперь часто покупают готовую. Но редкая из той, что продаётся, оказывается хороша. Даже у одного производителя раз на раз не приходится: партия партии — рознь.

По этому поводу рекомендации у Погожевой такие: «Отказывайтесь от пастеризованного продукта, консервантов, сахара. Квашеная капуста должна обладать кисло-солёным вкусом и не хрустеть. Выбирайте крупнонарезанный продукт. И конечно, тщательно изучайте этикетку».

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Многие убеждены: есть испробованные дедовские способы зимования - с квашеной капустой, например.
 
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