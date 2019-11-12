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Невероятное спасение. В Бресте бетонная балка раздавила кабину грузовика, в которой было два человека

13.11.2019 17:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13 ноября в Бресте бетонная балка упала на грузовик с манипулятором, в котором ехали два человека. Об этом TUT.BY сообщил читатель.


Фото читателя

По словам очевидца, на улице Генерала Попова грузовое авто задело манипулятором расположенную над дорогой бетонную конструкцию. Балка упала на кабину, в которой были люди.


Фото читателя

— 13 ноября в 15.39 в МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Генерала Попова. Когда к месту вызова прибыли спасатели, выяснилось, что манипулятор КАМАЗа зацепил поперечную балку эстакады, проложенной над проезжей частью. Она упала на кабину грузового автомобиля, — сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

В результате происшествия в кабине грузовика оказались заблокированы два человека. В 16.30 спасатели при помощи специнструмента, автокрана и фронтального погрузчика деблокировали мужчин. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.

 
Теги: Брест
 
 
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«Двое спасенных, которым невероятно повезло, что они выжили. Подробности чуть позже», - прокомментировали происшествие в МЧС.
 
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