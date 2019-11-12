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Невероятное спасение. В Бресте бетонная балка раздавила кабину грузовика, в которой было два человека
Источник материала: Tut.by
13 ноября в Бресте бетонная балка упала на грузовик с манипулятором, в котором ехали два человека. Об этом TUT.BY сообщил читатель.
По словам очевидца, на улице Генерала Попова грузовое авто задело манипулятором расположенную над дорогой бетонную конструкцию. Балка упала на кабину, в которой были люди.
— 13 ноября в 15.39 в МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Генерала Попова. Когда к месту вызова прибыли спасатели, выяснилось, что манипулятор КАМАЗа зацепил поперечную балку эстакады, проложенной над проезжей частью. Она упала на кабину грузового автомобиля, — сообщили в
В результате происшествия в кабине грузовика оказались заблокированы два человека. В 16.30 спасатели при помощи специнструмента, автокрана и фронтального погрузчика деблокировали мужчин. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.
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Невероятное спасение. В Бресте бетонная балка раздавила кабину грузовика, в которой было два человека
«Двое спасенных, которым невероятно повезло, что они выжили. Подробности чуть позже», - прокомментировали происшествие в МЧС.
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