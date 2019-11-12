В сеть попало видео, где студентов БГЭУ принуждают голосовать на выборах

Источник материала: KYKY

Реадкция издания «Радые Свабода» получила видео, которое сделали на собрании студентов Института социально-гуманитарного образования БГЭУ. На нем слышно и видно, как преподаватель вуза заставляет учащихся голосовать на выборах.

Видео было сделано сегодня днем, 13 ноября. Женщина в кадре – куратор одной и групп первокурсников Оксана Онискевич. Обращаясь к студентам, она не призывает отдавать свой голос за конкретного кандидата – вместе с тем преподаватель рьяно настаивает на том, что проголосовать студенты обязаны досрочно. «Это все отслеживается. Вы должны сделать это до воскресенья, иначе вас начнут «теребить».

Что об этом кейсе говорят в вузе?

Журналистам удалось связаться с Онискевич. Та признала, что на видео все так, как выглядит, но не увидела в своем спиче нарушений: «Я свои слова помню. Скажите, а каким образом [на выборы] влияет то, что голосовать будут досрочно? Это как-то влияет на качество [выборов]? Я так сказала, потому что пошли такие распоряжения. Поэтому я и сказала, что досрочно, вот и все». Уточнить, от кого педагог получила распоряжения, Онискевич не смогла и предложила обсудить вопрос завтра.

Редакция «Радые Свабода» также обратилась к директору БГЭУ Александру Лаптенку. Тот заявил, что распоряжений на агитацию среди студентов к досрочному голосованию никто не отдавал. «Дело в том, чтобы студенты выполнили свой гражданский долг. Только это. Приказов нет. Это может быть связано с тем, что студенты на выходные могут домой поехать. Они в разных общежитиях живут. Это призыв к тому, чтобы студенты осмысливали свой гражданский долг. Они граждане Республики Беларусь. Это призыв – не приказ», – сказал Лаптенок.

На вопрос, как будут отслеживать участие студентов в голосовании, директор вуза ответил так: «Я об этом не знаю. Еще раз говорю, это лишь призыв к студентам. Никто же не следит, как они будут голосовать. Это их дело. Чья инициатива обратиться к студентам с таким призывом? Это и преподаватели сами могут инициировать. Обратиться к студентам даже не на занятиях, а на переменах».

Это не первое «странное» видео за сегодня, связанное с выборами

В Бресте заметили девушку, которая пыталась подбросить бюллетени в ящик на избирательном участке. Ролик опубликовали на YouTube, сейчас его просмотрели больше 1,5 тысячи раз. СМИ уже отыскали главную героиню видео: ей оказалась Анастасия Куличкова, она работает педагогом-психологом в детском саду в 50 метрах от участка. Автор видео намерен подавать заявление об этом инциденте в окружную избирательную комиссию.